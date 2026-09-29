Abrió la inscripción para la subasta de bienes incautados al delito

El 16 de octubre, el gobierno encabezado por Maximiliano Pullaro llevará a cabo el sexto remate con un total de 224 lotes, compuestos por 91 motos, 80 autos, 2 lanchas, 40 bicicletas, 1 inmueble y hasta 10 máquinas Arcade. Entre las cinco subastas anteriores se recaudaron más de $ 5.000 millones. “Estos procesos, inéditos a nivel nacional, lo que hacen es quitarle los bienes a los delincuentes y fortalecer la seguridad pública”, resaltó el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza. Las inscripción para participar se puede realizar hasta el 8 de octubre.

Funcionarios provinciales dieron detalles del proceso de inscripción a la subasta de bienes incautados al delito que llevará a cabo el Gobierno de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), el próximo 16 de octubre en la Estación Belgrano de la capital provincial. Será el sexto remate durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, con un total de 224 lotes. Entre las cinco subastas anteriores se recaudaron más de $ 5.000 millones.

La presentación en Casa de Gobierno, que dejó abierta la inscripción para los interesados en participar, estuvo encabezada por el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, acompañado del subsecretario y del director de la Aprad, Hernán Matich y Martín Domené, respectivamente.

Figueroa Escauriza resaltó que “estos procesos, que son inéditos a nivel nacional, lo que hacen es quitarle los bienes a los delincuentes, rematárselos en subastas públicas, y así fortalecer uno de los pilares fundamentales de la seguridad pública, que es quitarle el dinero a las organizaciones criminales y a los delincuentes de la provincia de Santa Fe”.

A su vez, contó que la de octubre será “la subasta más grande en cantidad de bienes de toda la historia de la provincia de Santa Fe”, detallando que “en las anteriores cinco ediciones vendimos 505 lotes en total, y en esta sola edición vamos a estar vendiendo 224 lotes. Como hacemos en cada subasta, el valor que ponemos a los bienes es entre un 30 % y un 50 % de valor de mercado. Realmente es una oportunidad para la ciudadanía”.

Detalles de la subasta

La sexta subasta de bienes recuperados del delito tendrá un total de 224 lotes compuestos por 91 motos, 80 vehículos, 2 lanchas, 40 bicicletas, 1 inmueble en la ciudad de Rosario y 10 máquinas Árcade retro para restaurar.

Para quienes estén interesados, la inscripción es obligatoria -las personas deben ser mayores de edad- y se encuentra abierta hasta el próximo 8 de octubre a través de www.santafe.gov.ar/subasta, sitio donde además podrán observar todos los detalles.

Los lotes serán exhibidos en Estación Belgrano el jueves 15 de octubre en el horario de 9 a 16; también el viernes 16 de 8.30 a 13; mientras que a partir de las 16 de ese mismo día comenzará la subasta, donde el máximo de lotes a adquirir por persona es un total de 5.

Seguridad para los participantes

Escauriza remarcó que la inscripción es obligatoria “porque cruzamos los datos de las personas que se inscriben para que no tengan vinculación con los delincuentes a los que quitamos los bienes, y para que cada ciudadano que participe lo haga con la tranquilidad que lo vienen haciendo y que no tenga miedo ni ningún tipo de riesgo”.

Asimismo, recordó que a los vehículos “se les cambia la chapa patente y no tienen ningún vínculo con los dueños anteriores. En el Registro de la Propiedad del Automotor se hace un bloqueo de dominio, y el vehículo sale como un 0 kilómetro”.

“Delincuentes en las cárceles, sin sus bienes”

Hernán Matich contó que en todas las subastas realizadas por Aprad “hemos tenido más de 22.000 inscriptos”, y valoró que “ya es un mecanismo aceitado, la gente está acostumbrada a participar. Esperamos que concurran de distintas provincias, como lo han venido haciendo en otras subastas. Prácticamente de todas las provincias de la República Argentina tenemos inscriptos que han podido participar y adquirir bienes sin ningún tipo de inconveniente”.

En tanto que Martín Domené sostuvo que lo que se busca es que “todos los lotes sean accesibles para la gente porque, en realidad, el principal objetivo de esto es quitarle los bienes a delincuentes. Que esto sea una política pública de seguridad del gobierno provincial de Maximiliano Pullaro, y que los delincuentes estén en las cárceles, pero sin sus bienes”.

Catálogo de la Subasta