Villa Cañás refuerza la limpieza de canales para reducir riesgos de anegamientos

La Municipalidad inició una intervención sobre 3.400 metros del canal paralelo a las vías, por avenida 49, como parte de los trabajos destinados a mejorar el escurrimiento del agua y preparar la infraestructura hídrica de la ciudad ante períodos de mayores precipitaciones.

Las tareas se ejecutan con una retroexcavadora de brazo largo que llegó a Villa Cañás mediante un convenio con la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Santa Fe. Este tipo de maquinaria permite trabajar en sectores de difícil acceso y retirar sedimentos y vegetación acumulada en los desagües.

Una intervención de 3,4 kilómetros

El operativo comprende el tramo que se extiende desde avenida 64 hasta la zona de la planta de la Cooperativa, con una longitud aproximada de 3.400 metros.

La limpieza busca recuperar la capacidad de conducción del canal y facilitar el desplazamiento del agua durante episodios de lluvias intensas. La intervención forma parte de un esquema preventivo ante escenarios climáticos que podrían presentar mayores niveles de precipitación.

El intendente Norberto Gizzi destacó la importancia de anticipar los trabajos sobre la red de drenaje. “Estamos trabajando de manera preventiva, anticipándonos a los posibles escenarios climáticos y poniendo en condiciones los canales para que puedan cumplir de la mejor manera su función”, señaló.

Además, sostuvo que “la articulación con la Provincia nos permite contar con herramientas y equipamiento fundamental para llevar adelante estas intervenciones”.

También avanzan con nuevas entubaciones

En paralelo, la Secretaría de Obras Públicas mantiene trabajos de entubamiento y adecuación de desagües tanto en sectores urbanos como rurales.

Estas obras apuntan a fortalecer distintos puntos del sistema de drenaje de Villa Cañás y mejorar la evacuación del agua, especialmente en sectores donde pueden producirse acumulaciones durante períodos de precipitaciones abundantes.