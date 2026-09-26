El sur de Santa Fe perderá el beneficio automático de Zona Fría

La reforma del Régimen de Zona Fría, convertida en Ley por el Senado nacional, cambiará el esquema de descuentos en las facturas de gas para miles de hogares del sur de Santa Fe. General López, Caseros, Constitución, Rosario y San Lorenzo están entre los ocho departamentos de la provincia alcanzados por la modificación, que elimina el beneficio automático otorgado por ubicación geográfica y lo reemplaza por un sistema focalizado según condiciones económicas y sociales.

La medida también alcanza a los departamentos Iriondo, San Martín y Belgrano, todos incorporados a Zona Fría durante la ampliación aprobada en 2021. En conjunto, esos ocho distritos santafesinos reúnen alrededor de 550.000 hogares y 1,7 millones de personas actualmente comprendidas por el régimen.

En General López, particularmente, 48.765 usuarios están incluidos actualmente dentro del beneficio, de acuerdo con datos del Ente Nacional Regulador del Gas citados durante el debate legislativo. Esto comprende a consumidores de Venado Tuerto y otras localidades del departamento que, una vez implementado el nuevo esquema, ya no tendrán el descuento por el solo hecho de residir en una zona considerada fría.

Qué cambia con la nueva Ley

Hasta ahora, los usuarios alcanzados por Zona Fría podían acceder a bonificaciones del 30% o del 50%, según su situación. La reforma elimina ese reconocimiento general para las regiones incorporadas en 2021 y mantiene el régimen geográfico principalmente para la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Para el sur santafesino, esto significa que vivir en General López, Caseros, Constitución, Rosario o San Lorenzo ya no será suficiente para recibir automáticamente la bonificación. Los usuarios deberán reunir las condiciones establecidas por el nuevo esquema para mantener una ayuda adicional.

Entre los criterios previstos aparecen hogares cuyos ingresos no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo, además de situaciones vinculadas con el Registro Nacional de Barrios Populares, veteranos de Malvinas y familias con integrantes que posean Certificado Único de Discapacidad.

Esto no implica que todos los usuarios afectados vayan a perder cualquier subsidio al gas. El régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) continuará vigente para los hogares que cumplan los requisitos correspondientes. Para septiembre, por ejemplo, la Secretaría de Energía estableció una bonificación adicional extraordinaria del 24,25% sobre el consumo de gas para los beneficiarios de ese sistema.

El descuento también cambia dentro de la factura

La reforma introduce otra modificación importante: la bonificación de Zona Fría dejará de aplicarse sobre los mismos componentes que hasta ahora y quedará vinculada al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, mientras que transporte y distribución quedarán fuera de ese beneficio.

Por esa razón, todavía no existe un porcentaje único que permita establecer cuánto aumentará cada factura. El resultado dependerá del consumo, la categoría del usuario, los subsidios que conserve y la composición tarifaria correspondiente.

Como referencia, los cuadros tarifarios vigentes de Litoral Gas muestran la incidencia que tiene actualmente Zona Fría. Para un usuario residencial R1, el cargo fijo pleno vigente desde septiembre es de 3.562,99 pesos y el componente variable alcanza los 324,50 pesos por metro cúbico. Con una bonificación del 30%, esos valores bajan a 2.494,09 pesos y 227,15 pesos por metro cúbico, respectivamente, mientras que con un descuento del 50% se reducen a 1.781,50 pesos y 162,25 pesos.

Tomando solamente esos componentes, un consumo de 200 metros cúbicos en dos meses representa aproximadamente 72.026 pesos con tarifa plena, 50.418 pesos con un descuento del 30% y 36.013 pesos con una bonificación del 50%. La comparación permite dimensionar el peso del beneficio actual, aunque no debe interpretarse como el aumento definitivo que tendrán las próximas facturas, porque todavía resta reglamentar la reforma.

Cuándo comenzará a aplicarse

El Senado convirtió la reforma en Ley el jueves 24 de septiembre, por 38 votos a favor y 8 en contra, después de que la iniciativa obtuviera previamente media sanción en Diputados.

La nueva normativa comenzará a regir a partir de su publicación, pero el impacto concreto en las facturas dependerá de la reglamentación del Poder Ejecutivo, que deberá precisar cómo se instrumentará la nueva bonificación y qué usuarios podrán conservarla.

Para buena parte del sur santafesino, de todos modos, el cambio de fondo ya está definido: el descuento de Zona Fría dejará de depender exclusivamente del lugar donde vive el usuario y pasará a estar condicionado por su situación económica y social.