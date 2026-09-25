Santa Isabel incorpora cámaras para detectar patentes en sus accesos

El Gobierno de Santa Isabel adquirió seis cámaras con tecnología de reconocimiento automático de patentes que serán instaladas en puntos estratégicos de ingreso a la localidad. La inversión fue de casi 30 millones de pesos, afrontados íntegramente con fondos propios, según informó el intendente Pablo Giorgis.

La incorporación apunta a reforzar el control vehicular mediante equipos capaces de identificar matrículas y registrar los movimientos de ingreso y egreso. Las cámaras comenzarán a instalarse en los próximos días y permitirán sumar información que podrá ser utilizada para tareas preventivas y, eventualmente, para colaborar con investigaciones policiales o judiciales.

Giorgis explicó que la compra respondió a una demanda vinculada con la seguridad y remarcó que los recursos fueron aportados por el gobierno local. “Fueron casi 30 millones de pesos destinados a cubrir una necesidad y una demanda de nuestros vecinos”, señaló, aunque aclaró que la seguridad pública corresponde al Estado provincial.

Un aporte municipal para reforzar la seguridad

El intendente sostuvo que, pese a no tratarse de una competencia directa del municipio, la gestión continuará destinando recursos para complementar el trabajo de los organismos provinciales.

“No esquivamos el bulto. Dentro de nuestras posibilidades hacemos nuestro aporte. Seguiremos invirtiendo todo lo posible, todo lo que podamos llevar adelante para colaborar con la Justicia y el Ministerio de Seguridad en el cuidado de nuestra gente”, expresó Giorgis.

Además, destacó que el nuevo equipamiento permitirá “mejorar muchísimo el ingreso y el egreso de la gente a nuestro pueblo”, a partir de un control más preciso de los vehículos que circulan por los accesos.

Tecnología para controlar los accesos

Las nuevas cámaras son Hikvision iDS-TCM403-BI, equipos de 4 megapíxeles diseñados específicamente para el reconocimiento automático de patentes. El sistema permite identificar matrículas argentinas y registrar vehículos en movimiento, por lo que su instalación en los accesos permitirá mejorar el control de quienes entran y salen de Santa Isabel.

Además de leer patentes, las cámaras pueden reconocer el sentido de circulación y distinguir distintos tipos de vehículos, incluidas motocicletas, automóviles, camionetas, colectivos y camiones. Están preparadas para trabajar con vehículos que circulen a velocidades de entre 5 y 120 kilómetros por hora.

Según la ficha técnica oficial de Hikvision, en condiciones adecuadas de instalación el sistema alcanza una tasa de captura superior al 99% y una precisión de lectura de patentes superior al 98%.

Antecedentes del sistema de videovigilancia

La incorporación de estas cámaras amplía una política de utilización de videovigilancia que ya tuvo aplicaciones concretas en Santa Isabel. En junio pasado, cámaras instaladas en el basural permitieron identificar a una persona vinculada con un incendio registrado en el predio, hecho que posteriormente derivó en la realización de tareas comunitarias.

El uso de este tipo de herramientas en la localidad tiene incluso antecedentes anteriores. En 2012, la entonces Comuna de Santa Isabel había iniciado una prueba piloto con una cámara colocada sobre la sede comunal y proyectaba extender posteriormente el sistema hacia los principales accesos.

La diferencia ahora es la incorporación de tecnología específicamente diseñada para leer matrículas y clasificar vehículos en movimiento, lo que permitirá disponer de un registro más preciso sobre la circulación en los accesos de Santa Isabel.