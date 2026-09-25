Enrico advirtió que lluvias intensas pueden afectar localidades

El ministro de Obras Públicas expuso ante Diputados el plan provincial frente a El Niño. Informó trabajos en 90 de las 100 poblaciones consideradas de mayor riesgo hídrico, inversiones en canales, defensas y caminos, y reconoció que los eventos extremos pueden superar la capacidad de respuesta de la infraestructura.

El Gobierno de Santa Fe presentó ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados el esquema de obras y acciones desplegado para reducir el impacto de eventuales excesos de lluvia asociados al fenómeno de El Niño, con intervenciones que abarcan limpieza de canales, defensas urbanas, infraestructura vial y asistencia a municipios y comités de cuenca.

Durante la exposición, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, detalló el nivel de inversión alcanzado y planteó, al mismo tiempo, los límites que puede tener la infraestructura frente a precipitaciones extraordinarias. “Más allá de la fuerte inversión, si llueve mucho vamos a tener problemas en algunas localidades”, señaló ante los legisladores.

Obras en 90 localidades consideradas vulnerables

Uno de los principales ejes del informe fue el trabajo realizado sobre las 100 localidades identificadas por la Provincia con mayor riesgo hídrico. Según los datos presentados en la comisión, en 90 de ellas ya existen intervenciones de protección en marcha. La cifra muestra un avance respecto de agosto, cuando el Gobierno provincial informaba trabajos ejecutados o en desarrollo en 85 distritos.

La planificación incluye desagües, defensas, alcantarillas, reacondicionamiento de canales y otras intervenciones destinadas principalmente a mejorar el escurrimiento y reducir la vulnerabilidad de los cascos urbanos y las zonas productivas.

Santa Fe cuenta con una extensa red de canales y cursos de agua, por lo que una parte central del operativo está concentrada en su mantenimiento. Actualmente se ejecutan trabajos sobre 933 kilómetros de canales troncales distribuidos en las regiones norte, centro y sur de la provincia.

En el sur santafesino, la intervención comprende 322 kilómetros sobre 14 canales y arroyos de los departamentos General López, Rosario, Caseros, Constitución, San Lorenzo, Belgrano e Iriondo. Allí aparecen, entre otros, los arroyos San Lorenzo, Ludueña y Cañada de Gómez, además de los canales Ibarlucea, Tres Lagunas, Las Estacas, San Urbano, Del Medio y Juncal.

Más de 88 mil millones en obras de defensa

Enrico también detalló las inversiones destinadas específicamente a obras de protección. Los proyectos informados para las tres regiones provinciales representan aproximadamente 88.981 millones de pesos, incluyendo defensas y trabajos estratégicos en distintos puntos del territorio.

Para el sur se señalaron 30.400 millones de pesos vinculados, entre otras intervenciones, al terraplén de Melincué, la cascada del Saladillo y la estación de bombeo de La Picasa. A ello se agregan inversiones para el centro y norte provincial.

El esquema se completa con contratos de obras por aproximadamente 89.000 millones de pesos, aportes por 5.174 millones a 29 comités de cuenca y otros 6.086 millones de pesos destinados a 51 municipios para ejecutar trabajos de prevención y protección.

Vialidad Provincial, por su parte, lleva invertidos 19.458 millones de pesos en estabilizado granular, arenado, alcantarillas, puentes y alteos, obras consideradas necesarias para mantener la conectividad durante períodos de excesos hídricos.

La advertencia frente a eventos extremos

La exposición también puso el foco en un aspecto central de la prevención: las obras pueden reducir el riesgo, pero no eliminan la posibilidad de inundaciones o anegamientos cuando las precipitaciones superan determinados niveles en poco tiempo.

Durante este año ya se registraron situaciones en las que grandes acumulados dificultaron el escurrimiento incluso en sectores intervenidos. Desde Recursos Hídricos habían advertido anteriormente que algunos eventos alcanzaron hasta 300 milímetros en pocas horas, con suelos saturados y sistemas de drenaje exigidos por encima de su capacidad habitual.

Ante una eventual emergencia, Enrico indicó que Protección Civil constituye la primera respuesta operativa del Estado provincial y aseguró que existe una hoja de ruta coordinada con municipios y comunas.

El panorama cobra especial relevancia frente a la evolución de El Niño y la posibilidad de períodos con lluvias superiores a los promedios. La estrategia provincial apunta así a ganar capacidad de drenaje y protección antes de los episodios más intensos, aunque desde el propio Gobierno reconocen que ninguna infraestructura puede garantizar por sí sola que no se produzcan inconvenientes ante precipitaciones extraordinarias.