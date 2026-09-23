Venado Tuerto: La Cooperativa Eléctrica comenzó el montaje de paneles en su parque solar

La construcción del parque fotovoltaico de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto (CEVT) avanzó hacia una de sus etapas centrales con el montaje de los paneles solares, mientras el proyecto se prepara para comenzar a generar energía e incorporarla a la red local antes de finalizar 2026.

La obra se desarrolla sobre un terreno de aproximadamente tres cuartos de hectárea, ubicado junto a la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 376. El predio había sido adquirido por la Cooperativa en 2018 y fue elegido por su ubicación estratégica respecto del sistema de distribución eléctrica.

Tras completar la limpieza y nivelación del terreno, el cerramiento perimetral y la instalación de las estructuras metálicas, los trabajos se concentran ahora en la colocación de los módulos que captarán la radiación solar.

Según explicó el gerente de la CEVT, Cristian Marmiroli, entre el 30 y el 40 por ciento de los paneles previstos ya fueron instalados, por lo que la obra comienza a ingresar en su tramo técnico decisivo.

Una inversión cercana a los 500 mil dólares

El proyecto demandará una inversión estimada en 500 mil dólares y permitirá que la Cooperativa incorpore generación propia de origen renovable al sistema eléctrico de Venado Tuerto.

Una vez terminado el montaje de los paneles, deberán ejecutarse las canalizaciones, el tendido de conductores y las conexiones eléctricas necesarias para completar la planta. El último componente determinante será el transformador que permitirá elevar la energía generada desde baja a media tensión e inyectarla en la red.

La llegada de ese equipo está prevista para fines de noviembre. De mantenerse el cronograma, su instalación requeriría entre una y dos semanas, con el objetivo de que el parque pueda realizar su primera entrega de energía antes de terminar el año.

Además del aporte ambiental, la generación en un punto cercano al consumo permitirá disminuir pérdidas asociadas al transporte de electricidad dentro de la red y reducir parte de la energía que actualmente debe adquirir la Cooperativa. La entidad también considera que la incorporación de generación distribuida contribuirá a mejorar la eficiencia y calidad del servicio.

El plan también avanza en Maggiolo

La iniciativa de Venado Tuerto forma parte de un esquema más amplio de incorporación de energías renovables. En paralelo, la Cooperativa trabaja en otro parque fotovoltaico en Maggiolo, tras un acuerdo con la Comuna para utilizar durante 25 años un terreno destinado al proyecto.

En ese caso, la estimación técnica indica que la futura planta podría producir cerca del 60 por ciento de la energía que consume la localidad, mientras la inversión en equipamiento, montaje e infraestructura estará a cargo de la CEVT.

En el predio de Maggiolo ya se realizaron tareas de limpieza y nivelación y se avanza con el cerramiento, mientras se organiza la llegada de estructuras y paneles.

Los dos proyectos marcan una ampliación del papel de la Cooperativa, que además de distribuir electricidad comenzará a incorporar generación renovable propia. En Venado Tuerto, el objetivo inmediato quedó fijado para los próximos meses: terminar la instalación, completar la conexión y comenzar a inyectar energía solar a la red antes de fin de año.