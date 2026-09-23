Venado Tuerto aprobó un nuevo Código para ordenar su crecimiento

El Concejo Municipal de Venado Tuerto aprobó por unanimidad el nuevo Código de Ordenamiento Territorial (COT), una normativa que modifica las reglas para construir, desarrollar proyectos y organizar la expansión urbana de la ciudad durante los próximos años. El tratamiento legislativo demandó 45 días y cerró un proceso previo de talleres y reuniones con distintos sectores.

El proyecto había ingresado al Concejo con el acompañamiento de la Facultad Regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Colegio de Arquitectos, luego de un proceso de elaboración que incluyó profesionales, desarrolladores, comerciantes, industriales, inmobiliarias y empresas prestadoras de servicios.

La nueva normativa actualiza el esquema urbano vigente, actualmente regulado por el Plan de Desarrollo Territorial aprobado mediante la Ordenanza 4404/13 y sus posteriores modificaciones.

Menos zonas y nuevas posibilidades para construir

Uno de los principales cambios del COT es la reducción de aproximadamente la mitad de las zonas urbanísticas existentes, junto con una redefinición de los indicadores que determinan qué y cuánto puede construirse en cada sector.

El nuevo esquema busca simplificar la aplicación de la normativa y concentra mayores posibilidades de construcción sobre corredores urbanos. También incorpora la mixtura de usos, permitiendo combinar viviendas, comercios y servicios en determinadas áreas.

Entre las herramientas incorporadas aparece el Bono de Edificabilidad Adicional (BEA), que permitirá acceder, bajo determinadas condiciones, a una mayor capacidad constructiva. La normativa establece además mecanismos específicos para proyectos especiales, intervenciones sobre inmuebles de valor patrimonial y compensaciones vinculadas con beneficios urbanísticos.

Otro cambio significativo será la incorporación de 107 hectáreas que pasarán de suelo rural a urbano, ampliando el territorio disponible para el desarrollo de la ciudad.

Cómo se ordenará el crecimiento alrededor de la Circunvalación

El Código también fija criterios para el futuro desarrollo en torno a la Circunvalación, una infraestructura que modificará la circulación y las posibilidades de expansión hacia distintos sectores de Venado Tuerto.

La planificación divide ese corredor en tres tramos: desde la Ruta Nacional 33 hasta Güemes; desde Güemes hasta Neuquén; y desde Neuquén hasta la ruta nacional 8.

En los tramos primero y tercero se prevén frentes urbanos y rurales donde podrán desarrollarse actividades vinculadas con servicios de ruta, logística, depósitos, talleres e industrias de bajo impacto. En cambio, el sector central queda proyectado principalmente para futuras urbanizaciones.

El objetivo es evitar un crecimiento desordenado alrededor de la nueva traza, establecer previamente qué actividades podrán instalarse y preservar sectores destinados a la producción. El proyecto presentado por el Ejecutivo ya contemplaba condiciones específicas para usos, subdivisiones y desarrollos logísticos, comerciales e industriales en este corredor.

Un proyecto discutido antes de llegar al recinto

La elaboración del Código incluyó talleres con profesionales y técnicos, cuatro encuentros de comisión mixta ampliada y 13 mesas de diálogo con sectores relacionados con la actividad urbana y productiva.

Ese proceso permitió que buena parte de las discusiones técnicas se desarrollara antes del tratamiento formal en el Concejo. El proyecto había sido presentado oficialmente a fines de julio con tres objetivos centrales: simplificar la normativa, ordenar el crecimiento urbano y actualizar las herramientas de planificación.

Con la aprobación unánime, Venado Tuerto contará ahora con un nuevo marco para definir dónde y bajo qué condiciones podrán avanzar construcciones, inversiones, urbanizaciones y actividades productivas en los próximos años.