Villa Cañás: Cambió el sentido de circulación de seis calles en Barrio Mazzini

La Municipalidad de Villa Cañás puso en vigencia una nueva organización del tránsito en Barrio Mazzini y sectores cercanos, con modificaciones en el sentido de circulación de seis calles y la incorporación de nueva señalización.

Los cambios fueron establecidos mediante la Ordenanza Nº 1382/26, sancionada por el Concejo Municipal el 26 de agosto. La norma fundamenta la medida en el crecimiento del parque automotor y del desarrollo urbano, que generaron la necesidad de reorganizar algunas arterias de la ciudad.

Entre los antecedentes considerados también aparecen reclamos y manifestaciones de vecinos por situaciones de riesgo provocadas por vehículos que circulaban en sentidos opuestos, particularmente ante el tránsito de camiones y otros vehículos de gran porte.

Según establece la ordenanza, la implementación de sentidos únicos apunta a ordenar y canalizar el tránsito, reducir puntos de conflicto entre vehículos y evitar cruces en direcciones contrarias, buscando una circulación más segura y previsible.

Cómo quedan los nuevos sentidos de circulación

La disposición alcanza a los siguientes sectores:

Calle 52 , entre 71 y 69: de sudoeste a noreste.

, entre 71 y 69: de sudoeste a noreste. Calle 54 , entre 65 y 71: de noreste a sudoeste.

, entre 65 y 71: de noreste a sudoeste. Calle 56 , entre 71 y 65: de sudoeste a noreste.

, entre 71 y 65: de sudoeste a noreste. Calle 56 bis , entre 71 y 65: de sudoeste a noreste.

, entre 71 y 65: de sudoeste a noreste. Calle 67 , entre 58 y 52: de noroeste a sudeste.

, entre 58 y 52: de noroeste a sudeste. Calle 69, entre 58 y 52: de sudeste a noreste.

La ordenanza contempló un período de adaptación

Antes de la entrada en vigencia, la normativa estableció un plazo de 30 días para difundir los cambios y colocar los carteles indicadores correspondientes, período destinado a informar a quienes circulan habitualmente por el sector.

Cumplida esa etapa, el área municipal de Tránsito readecuó los nomencladores y la señalización vial necesaria para acompañar el nuevo esquema.

Con la modificación ya vigente, se recomienda a conductores de automóviles, motocicletas y vehículos de mayor porte prestar atención a la cartelería instalada, especialmente durante las primeras semanas de adaptación al nuevo ordenamiento.

Ordenanza completa