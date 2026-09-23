Tres menores fueron detenidos en Firmat por un violento robo cometido en Venado Tuerto

Tres adolescentes de 16 y 17 años fueron detenidos en un hotel de Firmat, acusados de haber participado de un robo calificado ocurrido durante la madrugada del martes en una vivienda de Venado Tuerto, donde los moradores fueron reducidos y atados de pies y manos.

El procedimiento fue realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), luego de una serie de tareas que permitieron ubicar a los sospechosos y recuperar una importante cantidad de dinero, teléfonos celulares, relojes, joyas, prendas de vestir y otros elementos que serían parte de lo sustraído.

El robo en una vivienda de Venado Tuerto

Según la investigación, tres personas ingresaron durante la madrugada a una casa ubicada en inmediaciones de Juan B. Alberdi al 400, en Venado Tuerto.

Una vez dentro del inmueble, redujeron a quienes se encontraban en la vivienda y los ataron de pies y manos. Posteriormente recorrieron las distintas dependencias y se apoderaron de dinero en efectivo, teléfonos celulares, computadoras, joyas, relojes, llaves de un vehículo y otros objetos.

Tras la denuncia, agentes del Departamento Operativo de la PDI iniciaron entrevistas, relevamientos y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas.

La información obtenida mediante registros de la Central de Monitoreo Municipal de Venado Tuerto permitió avanzar sobre los movimientos de los presuntos autores y orientar la búsqueda hacia Firmat.

Los localizaron en un hotel de Firmat

Las tareas investigativas permitieron determinar que los sospechosos se encontrarían alojados en un hotel de Firmat. Hasta el establecimiento se trasladaron efectivos de la PDI de Venado Tuerto, junto con personal del Distrito Firmat y de la Comisaría 4ª de la Unidad Regional VIII.

En el lugar fueron detenidos tres menores de edad, de 16 y 17 años, quienes tenían en su poder distintos objetos que, de acuerdo con la investigación, estarían vinculados al robo.

Durante el procedimiento fueron secuestrados 15.743 dólares y 15.969.080 pesos, además de dos teléfonos celulares, cinco relojes —entre ellos uno marca Rolex— y un alhajero con joyas y alhajas.

También se incautaron tres mochilas, prendas de vestir, calzado, elementos tecnológicos, documentación y otros objetos considerados de interés para la causa. Entre los elementos hallados había además una caja con 50 municiones calibre .22 LR.

Fueron derivados a un centro de responsabilidad juvenil

Por disposición de la fiscal Marianela Montemarani, los tres adolescentes fueron trasladados inicialmente a la Comisaría 4ª de Firmat para ser notificados de la causa.

Posteriormente fueron derivados al Centro Especializado de Responsabilidad Juvenil de Rosario, anteriormente denominado IRAR.

La investigación continúa bajo las directivas de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, con el objetivo de determinar las responsabilidades en el hecho y establecer el origen y la propiedad de todos los elementos recuperados.