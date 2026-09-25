Villa Cañás amplía la oferta de capacitación con respaldo de la UNR

La Municipalidad firmó un convenio de cooperación con la Universidad Nacional de Rosario que permitirá incorporar nuevas propuestas de formación y capacitación con certificación universitaria para vecinos de la ciudad.

El acuerdo fue suscripto por el intendente Norberto Gizzi y el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, con el objetivo de desarrollar actividades que acerquen herramientas académicas y profesionales a la comunidad.

De la firma también participaron la secretaria de Acción Social, Liliana Merciadri; la directora de Cultura y Educación, Josefina Castro; y la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera.

Nuevas propuestas con certificación universitaria

A partir del convenio, el Municipio y la Universidad podrán avanzar en la implementación de cursos, capacitaciones y otras instancias formativas, cuyo detalle se dará a conocer a medida que se definan las diferentes propuestas.

Uno de los aspectos centrales será que las actividades desarrolladas en este marco podrán contar con certificación de la UNR, ampliando las posibilidades de acceso a formación profesional sin necesidad de trasladarse regularmente hasta Rosario.

“Queremos que nuestros vecinos tengan cada vez más oportunidades para capacitarse, aprender y crecer, sin que la distancia sea un impedimento”, señaló Gizzi durante la firma.

El intendente sostuvo además que el vínculo con la Universidad permitirá generar herramientas con aplicación concreta en el ámbito laboral y profesional de quienes participen de las futuras capacitaciones.

Desde el Municipio indicaron que el acuerdo constituye el punto de partida para una agenda conjunta con la UNR y que próximamente se avanzará en la definición de las primeras propuestas destinadas a Villa Cañás.