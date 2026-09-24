¿Cuánto cuesta viajar en Uber desde Venado Tuerto hacia otras localidades?

La llegada de Uber a Venado Tuerto abre una alternativa que excede los viajes dentro de la ciudad. Leguas Noticias realizó diez simulaciones hacia localidades de la región y comparó los valores con un remis tradicional y con el cuadro tarifario provincial del transporte interurbano. El costo es parte de la ecuación, pero también aparecen otros factores: cantidad de pasajeros, disponibilidad y horarios.

Uber comenzó a operar recientemente en Venado Tuerto y esta semana el Concejo Municipal aprobó una nueva ordenanza que incorpora a las plataformas digitales al esquema local de transporte, además de establecer libre competencia de tarifas para taxis y remises. A partir de ese nuevo escenario, realizamos este jueves 24 de septiembre una serie de consultas en la aplicación para conocer cuánto costaría salir desde la Terminal de Ómnibus de Venado Tuerto hacia diez localidades del sur santafesino. En todos los casos se tomó la opción UberX y las búsquedas fueron efectuadas dentro de un período reducido para obtener valores comparables.

De 11.479 a 44.528 pesos según el destino

Las cotizaciones obtenidas fueron:

Murphy: 11.479 pesos

San Eduardo: 14.702 pesos

Chapuy: 18.752 pesos

Maggiolo: 19.812 pesos

Santa Isabel: 22.091 pesos

María Teresa: 27.731 pesos

Sancti Spíritu: 28.819 pesos

Villa Cañás: 30.438 pesos

Melincué: 36.904 pesos

Teodelina: 44.528 pesos

Los montos corresponden a las cotizaciones que mostraba la aplicación al momento del relevamiento y no deben interpretarse como precios fijos, ya que pueden modificarse de acuerdo con las condiciones existentes al solicitar el viaje. La cotización tampoco garantiza que exista un conductor disponible para aceptar un recorrido interurbano en ese momento. Otro elemento importante es la cantidad de pasajeros: Uber informa que en la modalidad UberX pueden viajar hasta cuatro personas, por lo que el precio total puede repartirse entre quienes realizan el mismo recorrido.

Villa Cañás permite comparar las tres alternativas

El recorrido entre Venado Tuerto y Villa Cañás ofrece un caso concreto para poner los números en contexto. La distancia por carretera ronda los 50 kilómetros. Para ese trayecto, Uber mostró un precio de 30.438 pesos. A su vez, un chofer de remis consultado por Leguas Noticias indicó como referencia 55.000 pesos para llevar al pasajero hasta Villa Cañás, con una hora de espera incluida, y explicó ese valor por los costos fijos que debe afrontar mes a mes para desarrollar la actividad.

La diferencia nominal es de 24.562 pesos: el valor mostrado por Uber resulta aproximadamente 44,7% inferior a esa referencia del remis. La comparación, sin embargo, requiere una aclaración importante: no se trata exactamente del mismo servicio, porque el precio informado por el remis incluye una hora de espera mientras que la consulta realizada en Uber corresponde al traslado hasta destino.

Cuánto representaría el colectivo

Para el transporte interurbano no existen precios actualizados publicados de manera accesible para todos los recorridos de empresas regionales como La Verde, Arito o 33/9. Por ese motivo, Leguas Noticias tomó como referencia el cuadro tarifario oficial vigente de la Provincia. El Decreto 710/2026 establece para líneas interurbanas sobre caminos pavimentados una tarifa máxima de 125,061206 pesos por pasajero y kilómetro, un cargo fijo de explotación de 796,991 pesos, un adicional del 25% para servicios con aire acondicionado y el correspondiente IVA. La propia normativa determina que esos valores son máximos y permite que las empresas apliquen importes inferiores previa aprobación provincial.

Aplicando esa fórmula como referencia a un recorrido de aproximadamente 50,2 kilómetros entre Venado Tuerto y Villa Cañás, el pasaje resultaría cercano a 9.770 pesos por persona si se considera el adicional por aire acondicionado. Se trata de una estimación y no necesariamente del precio que actualmente cobra cada empresa. El dato permite observar cómo cambia la comparación según la cantidad de viajeros. Para una persona sola, el colectivo continúa siendo claramente más económico que los 30.438 pesos cotizados por Uber. Con dos pasajeros, Uber representaría unos 15.219 pesos por persona y con tres, aproximadamente 10.146 pesos, prácticamente en el rango estimado del transporte interurbano.

Pero con cuatro pasajeros, el escenario se invierte: Uber quedaría en unos 7.610 pesos por persona, frente a aproximadamente 9.770 pesos de referencia para cada pasaje de colectivo. En ese supuesto, compartir el Uber permitiría ahorrar alrededor de 2.160 pesos por pasajero, cerca de un 22% frente al cálculo realizado con la tarifa máxima provincial.

El precio no es la única variable

La comparación económica explica solamente una parte de la discusión. En buena parte del sur santafesino, las frecuencias y los horarios del transporte interurbano condicionan fuertemente las posibilidades de traslado, especialmente durante la tarde, la noche y los fines de semana. Villa Cañás vuelve a ofrecer un ejemplo concreto. Actualmente, el último servicio de La Verde hacia Venado Tuerto sale a las 16:55. Después de ese horario, esa empresa no vuelve a ofrecer una salida hasta el día siguiente.

La situación puede transformarse en un problema para quien necesite viajar por trabajo, realizar un trámite, regresar después de una actividad, atender una situación familiar o trasladarse hacia Venado Tuerto para recibir atención en el Hospital Regional Dr. Alejandro Gutiérrez. En esos casos, el análisis ya no pasa únicamente por saber qué servicio cuesta menos, sino por determinar qué alternativa está realmente disponible cuando surge la necesidad de viajar.

La llegada de las plataformas suma una alternativa en un escenario regional donde el costo no es la única variable que define un viaje. La frecuencia de los servicios, los horarios disponibles y la posibilidad de trasladarse cuando ya no circulan colectivos también pesan en la decisión. En ese contexto, Uber incorpora una opción que puede resultar especialmente útil fuera de las franjas habituales del transporte interurbano y, cuando el viaje se comparte entre varias personas, también puede reducir sensiblemente el costo individual.

Referencias consultadas