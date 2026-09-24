Villa Cañás: Cumplió tareas comunitarias y consiguió trabajo en la Municipalidad

Un joven que había sido imputado por resistencia a la autoridad completó 30 horas de tareas comunitarias en Obras Públicas y, tras una evaluación positiva de su desempeño, fue incorporado a la cuadrilla municipal. La Fiscalía archivó posteriormente la causa mediante un criterio de oportunidad.

El caso se originó durante la madrugada del 7 de octubre de 2025, cuando policías e inspectores municipales intentaron identificar a un grupo de motociclistas en Villa Cañás después de recibir un aviso por maniobras peligrosas y ruidos molestos.

Según la imputación, D. A. T. R. no detuvo la marcha, escapó en motocicleta y, tras perder el control y caer en una cuneta, continuó la fuga a pie hasta ser aprehendido. El episodio fue calificado como resistencia a la autoridad y no dejó personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

Una salida alternativa al proceso penal

La intervención quedó en manos de la Unidad de Salidas Alternativas del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, a cargo de Dr. Facundo Peña y bajo la coordinación del fiscal Iván Gastón Raposo.

Luego de analizar las características del hecho y contar con la conformidad necesaria para avanzar mediante una solución alternativa, se resolvió que el imputado realizara 30 horas de trabajo comunitario en la Municipalidad de Villa Cañás.

Las tareas se desarrollaron en el área de Obras Públicas e incluyeron trabajos de bacheo, arreglo y corte de cordones y armado de módulos premoldeados. Desde la Secretaría destacaron sus conocimientos, responsabilidad y predisposición durante el período de cumplimiento.

Ese desempeño derivó posteriormente en una oportunidad laboral: el joven fue incorporado a la cuadrilla municipal de Obras Públicas.

El cierre de la causa

Raposo destacó que este tipo de herramientas buscan que quien protagonizó un conflicto penal pueda asumir las consecuencias de lo ocurrido y encontrar una alternativa que permita resolverlo.

“Una persona que cometió un delito puede hacerse cargo de lo ocurrido y construir un camino diferente”, señaló el fiscal coordinador, quien valoró tanto la intervención de la Unidad de Salidas Alternativas como la oportunidad laboral ofrecida posteriormente por el Municipio.

Una vez acreditado el cumplimiento de las tareas comunitarias acordadas, la Fiscalía dispuso el archivo del legajo mediante un criterio de oportunidad, dando por concluida la intervención penal.