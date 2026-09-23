Venado Tuerto: Uber quedó autorizado y taxis y remises tendrán tarifas libres

El Concejo Municipal aprobó por unanimidad este miércoles la nueva ordenanza que regula el funcionamiento de Uber y otras plataformas digitales en Venado Tuerto, al tiempo que actualiza el régimen de taxis y remises. La norma establece requisitos comunes para vehículos y conductores, crea un registro municipal y elimina las tarifas obligatorias para los servicios de alquiler.

La regulación llega pocas semanas después del inicio efectivo de las operaciones de Uber en la ciudad y formaliza una decisión que el Ejecutivo ya había anticipado: la plataforma podría funcionar, pero debía incorporarse a un marco municipal de habilitación y control.

El presidente del Concejo, Juan Ignacio Pellegrini, sostuvo que la decisión busca incorporar a las aplicaciones bajo reglas mínimas comunes con los servicios tradicionales.

“Aprobamos la posibilidad de que pueda funcionar en la ciudad, que esté autorizado de manera legal, con parámetros de referencia y pisos básicos”, señaló. Según explicó, el objetivo es que los vehículos que ya están siendo utilizados para viajes mediante aplicaciones se encuentren dentro de los parámetros legales y que taxis, remises y Uber puedan competir bajo un mismo marco regulatorio.

Qué deberá cumplir Uber para operar

La ordenanza crea un Registro Único de Transporte de Pasajeros, que estará dividido en conductores, vehículos de alquiler e intermediarios. Esta última categoría incluye tanto a las agencias como a las empresas que administran plataformas digitales.

Los conductores que trabajen mediante Uber deberán contar con licencia profesional categoría D1. Para quienes todavía no la tengan se estableció un plazo de 120 días de adecuación.

Pellegrini explicó que se trata del mismo requisito vigente para taxis y remises. Respecto de los seguros, indicó que deberá existir cobertura específica para los viajes realizados mediante las aplicaciones.

Los vehículos podrán tener hasta 12 años de antigüedad para ingresar al sistema y hasta 18 para permanecer, deberán disponer de un mínimo de cuatro puertas, capacidad para al menos cuatro pasajeros y un máximo de ocho plazas. Además, tendrán que estar radicados en Venado Tuerto, contar con la RTO vigente y superar una inspección municipal anual sobre su estado general e higiene.

Un código QR permitirá comprobar la habilitación

Otro de los cambios será la identificación de todos los vehículos mediante un código QR municipal, tanto para taxis y remises como para quienes trabajen con Uber.

Según Pellegrini, mediante ese sistema el pasajero podrá conocer quién conduce el vehículo y comprobar las habilitaciones correspondientes.

“Ya sabíamos que Uber iba a estar funcionando en Venado Tuerto y, como dijo el intendente en su momento, nosotros no íbamos a prohibirlo”, afirmó el presidente del Concejo. Y agregó que la discusión estuvo centrada en establecer un marco capaz de reunir a choferes, taxistas, remiseros y aplicaciones.

Las plataformas también deberán contar con un canal de contacto y soporte técnico, colaborar con el Municipio en la verificación de las habilitaciones de conductores y vehículos y acreditar la correspondiente cobertura de seguros para las unidades activas.

Las tarifas dejarán de ser obligatorias

La otra modificación de fondo es la liberalización de las tarifas de taxis y remises, un esquema que también permite la convivencia con los valores dinámicos utilizados por Uber.

El Ejecutivo publicará todos los meses un Índice de Referencia Tarifaria (IRT), expresado en pesos por kilómetro recorrido y minuto de espera. Será calculado de acuerdo con los costos operativos del mes anterior, pero tendrá carácter orientativo y no obligará a ningún prestador a cobrar ese importe.

Pellegrini remarcó que la condición será garantizar información previa al pasajero: “Es fundamental que el vecino esté informado sobre el monto a pagar y cómo puede hacerlo”.

Los taxis y remises convencionales deberán conservar el reloj que indique la tarifa de referencia, mientras que los conductores que trabajen exclusivamente mediante plataformas digitales estarán exceptuados de esa exigencia.

Una normativa para un sistema que cambió

La reforma también permitió concentrar en una sola ordenanza normas que habían acumulado modificaciones y derogaciones durante años.

Pellegrini explicó que el Concejo realizó un trabajo de ordenamiento de la legislación existente para establecer un nuevo régimen acorde a los cambios tecnológicos que atravesó el transporte.

“La ordenanza era muy vieja, tenía muchas correcciones y derogaciones”, señaló, y sostuvo que el nuevo texto busca dar un marco integral a “un sistema que claramente está cambiando en el mundo y también en Venado Tuerto”.

Con la aprobación, Uber pasa de funcionar sin una regulación local específica a quedar formalmente incorporado al sistema de transporte de pasajeros de Venado Tuerto, sujeto a registro, habilitación, seguros y controles municipales.

La ordenanza deberá ser promulgada por el Ejecutivo y, hasta el momento, no se informó una fecha específica para la entrada en vigencia de todo el nuevo régimen. Algunos requisitos contemplan plazos de adecuación, como los 120 días previstos para obtener la licencia profesional D1.