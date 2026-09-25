Prevén lluvias en Santa Fe hasta octubre

El último informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) anticipa precipitaciones durante las próximas dos semanas en gran parte del país. En Santa Fe, los mapas muestran una distribución muy irregular, con sectores que podrían acumular entre 50 y 90 milímetros hasta el 6 de octubre, mientras otras zonas quedarían por debajo de esos registros.

El panorama surge del informe AgroMet publicado el 23 de septiembre por el Instituto de Clima y Agua del INTA, elaborado a partir del modelo meteorológico GFS. A nivel nacional, el organismo señala que los mayores acumulados de las próximas dos semanas se registrarían en el noreste, la región Pampeana y sectores cordilleranos del norte patagónico.

Qué muestra el pronóstico para esta semana

Entre el 24 y el 29 de septiembre, el INTA prevé lluvias y tormentas de variada intensidad sobre el centro y norte argentino, aunque los mayores acumulados se concentrarían principalmente sobre el Noroeste y el Noreste.

Dentro de Santa Fe, la lectura de la escala del mapa muestra valores relativamente bajos en buena parte del centro y este provincial, mientras los acumulados aumentan hacia el sudoeste. Rosario, Santa Fe capital y Rafaela aparecen mayormente dentro de franjas de entre 1 y 5 milímetros, mientras que hacia Firmat y Venado Tuerto los valores rondan aproximadamente los 5 milímetros.

Más al oeste y sudoeste, el escenario cambia. En la zona de Villa Cañás aparecen sectores de entre 5 y 15 milímetros, mientras que hacia Rufino el modelo muestra acumulados aproximados de 15 a 25 milímetros.

Las lluvias continuarían a comienzos de octubre

Para el período comprendido entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre, el informe mantiene lluvias y tormentas de variada intensidad sobre el centro y norte del país.

En Santa Fe volverían a presentarse diferencias importantes. Sobre Rosario, Firmat y sectores del centro provincial predominan acumulados cercanos a 5 milímetros, mientras que hacia Venado Tuerto se observan valores de aproximadamente 5 a 15 milímetros.

El sudoeste volvería a recibir los mayores registros del sur provincial: Villa Cañás aparece entre 15 y 25 milímetros y la zona de Rufino entre 25 y 35 milímetros. Hacia el norte santafesino también aparecen sectores con valores próximos a los 25 milímetros.

Hasta 90 milímetros en el acumulado de 14 días

La perspectiva cambia al observar el mapa de precipitación acumulada entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre, que permite visualizar el efecto conjunto de los distintos episodios previstos. Allí aparecen acumulados considerablemente mayores en varias zonas de Santa Fe.

Según la escala gráfica, el noreste provincial podría alcanzar entre 70 y 90 milímetros, mientras que alrededor de Santa Fe capital los valores se ubican aproximadamente entre 50 y 70 milímetros. Hacia Rafaela, la proyección disminuye a unos 25 a 35 milímetros.

En el sur, Rosario aparece alrededor de los 50 milímetros, Firmat en torno a 35 milímetros y Venado Tuerto dentro de una franja aproximada de 35 a 50 milímetros. Los registros vuelven a crecer hacia Villa Cañás, con valores cercanos a 50-70 milímetros, y Rufino, donde el acumulado proyectado se aproxima a 70-90 milímetros.

Este mapa de 14 días comprende además el 23 de septiembre y el 6 de octubre, dos jornadas que no están incluidas en los mapas semanales del 24 al 29 de septiembre y del 30 de septiembre al 5 de octubre. Por ese motivo, los acumulados de los tres gráficos no deben compararse como una suma exacta.

Las cifras corresponden a una interpretación aproximada de las escalas de colores utilizadas por el INTA y no constituyen pronósticos puntuales para cada localidad. Además, la incertidumbre aumenta a medida que se extiende el plazo de previsión, por lo que los valores pueden modificarse con las sucesivas actualizaciones del modelo.

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