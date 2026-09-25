Electrolux cierra su planta en Rosario y analiza 100 despidos

Electrolux Group confirmó el cierre de su planta industrial de Rosario, donde trabajan alrededor de 180 operarios, y analiza la desvinculación de aproximadamente 100 trabajadores. La decisión implica el abandono de la producción local de electrodomésticos y el paso a un esquema de abastecimiento desde la red internacional de fábricas de la compañía.

La firma, que cuenta con unos 300 empleados en Argentina, mantendrá su presencia comercial en el país con las marcas Electrolux y Gafa. De esta manera, el cierre de la fábrica no supone la salida de la empresa del mercado argentino, sino una modificación profunda de su modelo de negocios, que dejará de apoyarse en la fabricación nacional.

El cambio de estrategia de Electrolux

La compañía explicó que la decisión surgió de una revisión de su estructura en el país y confirmó que dejará atrás el esquema productivo que sostuvo durante los últimos años. «Como parte de una revisión estratégica de sus operaciones en Argentina, ha decidido evolucionar hacia un modelo de abastecimiento global, apoyado en la red internacional de producción del Grupo», señaló.

El cambio supone que los electrodomésticos que hasta ahora tenían producción local pasarán a ser abastecidos desde plantas que integran la estructura internacional de Electrolux. La fábrica rosarina dejará así de formar parte del esquema industrial de la compañía, aunque continuarán funcionando las áreas necesarias para sostener su actividad comercial en Argentina.

Electrolux vinculó la determinación con una estrategia global orientada a modificar su estructura productiva y reducir costos operativos. Según indicó, la transformación responde tanto a las condiciones actuales del mercado como a cambios en la organización internacional de la industria de electrodomésticos.

«Esta decisión forma parte del plan de Electrolux Group para mejorar la eficiencia y fortalecer la competitividad de sus operaciones a nivel global. Asimismo, responde a la evolución de las dinámicas del mercado global y a la transformación del modelo operativo de la industria, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la operación en el largo plazo», sostuvo la empresa.

Una presencia centenaria que cambia de modelo

Electrolux tiene alrededor de 100 años de presencia en el mercado argentino y desarrolló durante ese período actividades industriales y comerciales vinculadas principalmente con heladeras, freezers, lavarropas y pequeños electrodomésticos.

El cierre de Rosario modifica uno de los componentes centrales de esa presencia: la producción nacional. A partir del nuevo esquema, la continuidad de la empresa estará concentrada en la comercialización, distribución y atención posventa de productos fabricados dentro de la red internacional del grupo.

La decisión adquiere además una dimensión relevante por el peso laboral de la fábrica. De los aproximadamente 300 empleados que Electrolux mantiene en Argentina, cerca de 180 pertenecen al establecimiento rosarino, por lo que la eventual salida de unos 100 trabajadores afectaría a una parte significativa de la dotación industrial.

La compañía no precisó todavía cuál será la situación definitiva de la totalidad del personal que actualmente trabaja en la planta ni qué tareas podrían mantenerse después del cierre de la producción.

Qué ocurrirá con los trabajadores y las marcas

Electrolux reconoció el impacto laboral que tendrá la medida y aseguró que cumplirá con las obligaciones correspondientes durante el proceso. «La compañía es consciente del impacto que esta decisión tiene en las personas involucradas. Por ello, llevará adelante este proceso con responsabilidad, respeto y cumpliendo plenamente con las obligaciones establecidas por la legislación vigente y brindando el acompañamiento correspondiente durante la transición», expresó.

Por el momento, la empresa analiza alrededor de 100 desvinculaciones, mientras continúa definiendo la reorganización de su estructura en Argentina. El número representa más de la mitad de los trabajadores que actualmente se desempeñan en la planta rosarina.

En paralelo, Electrolux continuará desarrollando sus operaciones comerciales mediante sus dos principales marcas, Electrolux y Gafa. Los productos dejarán de fabricarse localmente y pasarán a ingresar mediante el nuevo esquema de abastecimiento internacional.

La compañía aseguró además que seguirán vigentes la garantía oficial, el servicio técnico especializado y la disponibilidad de repuestos para los electrodomésticos comercializados en el país. El cierre de la planta de Rosario marca así el final de la producción local de la firma, pero no su retiro del mercado argentino.