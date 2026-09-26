Rufino: Detuvieron a una mujer tras un allanamiento por microtráfico

La Policía de Investigaciones secuestró cocaína, más de 600 mil pesos en efectivo, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la causa. La detenida fue trasladada a la Alcaidía de Melincué.

Una mujer fue detenida en Rufino durante un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Microtráfico Región 3 y fue concretado el jueves 25 de septiembre en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Antonio Martín.

La investigación es dirigida por la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de Venado Tuerto, a cargo del fiscal Luis Lagioia.

La investigación y el allanamiento

De acuerdo con la información oficial, la causa se inició a partir de tareas de campo desarrolladas por los investigadores, que incluyeron observaciones realizadas en distintos horarios sobre el domicilio bajo sospecha.

Durante esas tareas, los agentes detectaron movimientos que consideraron compatibles con una posible comercialización de estupefacientes. A partir de la información reunida, se dio intervención a la Fiscalía y posteriormente se solicitó la orden judicial para allanar el inmueble.

Durante el procedimiento, la PDI secuestró cinco gramos de cocaína, distribuidos en distintas muestras que dieron resultado positivo en las pruebas realizadas. También fue hallado un recorte de nylon con vestigios de la misma sustancia.

Además, los investigadores incautaron 613.510 pesos en efectivo, un teléfono celular y otros elementos que serán analizados en el marco de la causa.

Una mujer quedó detenida

Por disposición del fiscal interviniente, fue detenida S. M., a quien se le inició una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Tras el procedimiento, la mujer fue trasladada a la Alcaidía de Melincué, mientras la investigación continúa bajo las directivas de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de Venado Tuerto.