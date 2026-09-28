Venado Tuerto: Comienza el juicio al camionero acusado de causar una muerte tras cruzar en rojo

El debate oral se iniciará el 6 de octubre. La Fiscalía sostiene que el conductor ingresó con un camión al cruce de 12 de Octubre y Brown con el semáforo en rojo y provocó la colisión en la que murió un motociclista en diciembre de 2023. El pedido de pena es de seis años de prisión efectiva.

El próximo 6 de octubre comenzará en Venado Tuerto el juicio oral contra V.R.R., acusado por la muerte de L.A.C. en un siniestro vial ocurrido el 11 de diciembre de 2023.

El fiscal Iván Gastón Raposo, a cargo de la investigación, atribuyó al imputado el delito de homicidio culposo agravado en accidente de tránsito y solicitó seis años de prisión de cumplimiento efectivo, además de diez años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores.

El hecho

El siniestro ocurrió alrededor de las 16 en la intersección de 12 de Octubre (Ruta Nacional 8) y Brown. De acuerdo con la acusación, V.R.R. conducía un camión Iveco con semirremolque cuando atravesó el cruce pese a que la señal semafórica se encontraba en rojo.

En ese momento, una motocicleta Mondial Dax conducida por L.A.C. impactó contra el lateral derecho del vehículo de carga. El motociclista murió en el lugar como consecuencia de un traumatismo abierto de cráneo, según determinó posteriormente la autopsia.

Qué determinó la pericia

La investigación incorporó registros de cámaras de seguridad, testimonios, actuaciones policiales, informes sobre el funcionamiento de los semáforos y una pericia accidentológica.

La ampliación de ese estudio determinó que el camión se encontraba a 78,40 metros de la senda peatonal cuando la señal ya había cambiado a amarillo y que alcanzó el cruce con el semáforo en rojo.

El informe indicó además que no había vehículos ni obstáculos por delante que dificultaran la visualización de la señal.

A partir de esos elementos, la Fiscalía considera que el acusado realizó una maniobra imprudente y antirreglamentaria que derivó en la colisión fatal.

Durante el juicio deberán producirse y evaluarse las pruebas presentadas por la acusación y la defensa antes de que el tribunal determine si existe responsabilidad penal del imputado.

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