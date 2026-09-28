Leo Calaianov acompaña a instituciones para poner sus “papeles al día”

El diputado provincial Leo Calaianov, junto a su equipo de trabajo, acompaña a instituciones del sur de Santa Fe en el ordenamiento de su documentación y situación jurídica, con el objetivo de que puedan mantener en regla todos los requisitos necesarios para desarrollar sus actividades y acceder a programas y beneficios del Gobierno Provincial.

La tarea se inició en diciembre de 2023 y contempla un trabajo de campo con clubes, Centro de Jubilados, Asociaciones de Bomberos, Cooperadoras, Centros Comerciales y asociaciones civiles de distintas localidades de la región. Este asesoramiento legal permitió que más de 100 instituciones pudieran avanzar en la regularización de su documentación y, en consecuencia, acceder a subsidios y distintos programas provinciales.

Durante 2026, el equipo de Calaianov realizó gestiones para un total de 47 instituciones con las que mantuvo contacto. Entre los trámites realizados se encuentra la gestión de la Subsistencia ante el Registro de Personas Jurídicas, un procedimiento necesario para mantener actualizada la documentación y garantizar el normal funcionamiento de las entidades.

El trabajo también incluye asesoramiento sobre responsabilidades legales, contratos y distintos tipos de documentación que deben presentar las instituciones para desarrollar sus actividades dentro del marco normativo vigente.

En otros casos, el acompañamiento se orientó a los procesos de normalización de las entidades que tenían pendiente regularizar su situación ante el Registro de Personas Jurídicas, con el propósito de poner al día sus personerías.

Los clubes constituyen otro de los sectores alcanzados por esta iniciativa. En estos casos, el equipo brinda asesoramiento para la presentación de la documentación necesaria para gestionar subsidios y acceder a programas de asistencia.

Desde el equipo del legislador remarcaron que se trata de una tarea que busca facilitar el funcionamiento cotidiano de las instituciones y, al mismo tiempo, brindarles herramientas para que puedan acceder a programas y recursos provinciales disponibles.