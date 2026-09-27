Nuevas búsquedas laborales en Venado Tuerto, Rufino y Villa Cañás

Empresas y consultoras mantienen abiertas cuatro oportunidades laborales en Venado Tuerto, Villa Cañás y Rufino, con perfiles que van desde administración y marketing hasta costos y actividad comercial vinculada al sector agropecuario.

Las búsquedas incluyen puestos presenciales, propuestas part time y posiciones para profesionales universitarios. Algunas también contemplan postulantes de otras localidades que tengan disponibilidad para radicarse.

Venado Tuerto: Responsable de Marketing

El puesto comprende planificación y ejecución de campañas digitales, análisis de métricas, administración de redes sociales, generación de contenidos, coordinación con proveedores, elaboración de reportes y organización de eventos corporativos. La jornada es presencial, de lunes a viernes y en horario corrido.

Se requiere título en Marketing o Comercialización, experiencia previa en posiciones similares y conocimientos de Meta, Instagram, LinkedIn, TikTok y YouTube. También solicitan experiencia con Google Ads y Meta Ads, herramientas de analítica como Google Analytics, email marketing, SEO, SEM y Excel.

Un dato importante es que la empresa también evalúa candidatos de otras localidades que estén dispuestos a radicarse en Venado Tuerto.

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Venado Tuerto: Ingeniero Agrónomo Comercial

Amarilla Gas mantiene abierta una búsqueda para incorporar un Ingeniero Agrónomo Comercial con residencia en Venado Tuerto o localidades cercanas.

La función estará orientada a detectar oportunidades comerciales, generar demanda y construir vínculos con productores de la región. También deberá identificar equipos de riego y motores diésel con posibilidades de conversión a Gas Licuado de Petróleo (GLP) y realizar el seguimiento de cada oportunidad hasta su cierre.

La compañía busca personas con experiencia comercial dentro del sector agropecuario, preferentemente vinculada con riego, maquinaria, insumos, energía o servicios. También se valorará una red previa de contactos con productores y asesores.

La posición requiere disponibilidad para realizar recorridas regionales, licencia de conducir y manejo de CRM y Excel. La empresa ofrece jornada completa y modalidad presencial.

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Rufino: Auxiliar Administrativo part time

Entre los requisitos figuran manejo fluido de PC y del ecosistema Google, utilización de herramientas de inteligencia artificial, conocimientos matemáticos básicos, proactividad, responsabilidad y capacidad para trabajar en equipo. La convocatoria fue difundida también por la Oficina de Empleo municipal.

Las tareas incluyen gestión de personal, utilización de planillas y programas vinculados con distintas liquidaciones y tareas administrativas generales.

En este caso, la empresa habilitó un formulario específico para recibir las postulaciones.

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Villa Cañás: Analista Senior de Costos

La posición estará enfocada en el análisis y control de estructuras de costos, seguimiento de valores reales frente a presupuestados, evaluación de desvíos y participación en presupuestos y proyecciones en una empresa agroindustrial líder global con base en Villa Cañás. También deberá generar indicadores para la gestión y trabajar de manera coordinada con Administración, Finanzas, Producción y Operaciones. La modalidad de trabajo es presencial.

Entre los requisitos se encuentran formación universitaria como Contador Público, Licenciado en Administración, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines, experiencia en costos, control de gestión o planificación financiera, manejo avanzado de Excel y conocimientos de sistemas ERP.

La búsqueda está dirigida a personas residentes en Villa Cañás o localidades cercanas, aunque también se contempla disponibilidad para radicarse.

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Las búsquedas pueden modificarse o cerrarse una vez cubiertos los puestos, por lo que se recomienda realizar la postulación directamente mediante los canales indicados por cada empresa.