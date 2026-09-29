Nuevas búsquedas laborales en Venado Tuerto y Firmat

La demanda de personal continúa generando oportunidades en distintos sectores de Venado Tuerto y el sur santafesino. Industria, logística, mantenimiento, tareas rurales, limpieza y distribución concentran buena parte de las convocatorias relevadas y verificadas por Leguas Noticias este martes 29 de septiembre.

Las propuestas abarcan perfiles con experiencia específica y también puestos operativos. En cada caso se incluye el acceso directo al canal informado para enviar la postulación.

Venado Tuerto

Mecánico de Taller

Se busca incorporar un Mecánico de Taller. Se solicitan tres años de experiencia en posiciones similares y secundario completo, preferentemente con orientación técnica. También se considera deseable contar con conocimientos de inglés técnico.

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Operario de Mantenimiento

La convocatoria apunta a un Operario de Mantenimiento con al menos dos años de experiencia en funciones similares. Es requisito contar con secundario completo con orientación técnica.

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Operarios de Depósito y Logística

Una convocatoria para incorporar operarios/as de depósito y logística en Venado Tuerto. La búsqueda contempla tareas vinculadas con las operaciones del depósito, seguimiento de procesos, inventarios, organización y trabajo coordinado con el resto del equipo. La oferta continúa disponible en los portales laborales consultados.

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Personal de Limpieza

También se encuentra abierta una búsqueda para Personal de Limpieza en Venado Tuerto. La propuesta está orientada a personas que puedan desarrollar tareas de mantenimiento e higiene de los espacios asignados y cumplir con los cronogramas establecidos. La jornada informada es completa.

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Ayudante de Siembra / Tractorista

Adecco busca un Ayudante de Siembra / Tractorista para un establecimiento agropecuario del sur de Santa Fe. Se requiere experiencia comprobable en manejo de tractores y maquinaria agrícola, además de conocimientos vinculados con labores rurales.

Entre las tareas aparecen siembra y fertilización, traslado de semillas y fertilizantes, embolsado, siembra de pasturas y verdeos, desmalezado, movimiento de rollos y colaboración en el mantenimiento de caminos.

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Encargado de Tambo

Otra convocatoria de Adecco está dirigida a un Encargado de Tambo para trabajar en un establecimiento del sur provincial. Se busca una persona con experiencia previa en la actividad, capacidad para coordinar personal y organizar el funcionamiento cotidiano del tambo, además de disponibilidad para residir en el establecimiento. La búsqueda continúa publicada entre las oportunidades laborales de Venado Tuerto.

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Operario Rural Mixero / Tractorista

Para otro establecimiento agropecuario se busca Operario Rural Mixero / Tractorista. Es excluyente contar con experiencia en manejo de tractor, mientras que también se requiere conocimiento en preparación y distribución de alimento para animales.

Las principales funciones son preparar las dietas, distribuir la comida en los horarios establecidos, manejar maquinaria y colaborar con tareas generales del establecimiento.

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Chofer Repartidor

Randstad abrió una búsqueda para Chofer Repartidor/a en Venado Tuerto y localidades de la zona, destinada a una empresa distribuidora de gas. La convocatoria fue publicada el 25 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 24 de octubre

Se requiere secundario completo, al menos dos años de experiencia en reparto o logística y licencia de conducir vigente. Se valorará contar con habilitación para transporte de cargas peligrosas. El trabajo es presencial y full time, de lunes a viernes y sábados por la mañana.

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Firmat

Vendedor Comisionista de consumo masivo

Human B. Talent busca un Vendedor Comisionista para desarrollar comercialmente la zona de Firmat, orientado a productos de consumo masivo. La propuesta apunta a un perfil con experiencia comercial y disponibilidad para recorrer la zona.

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