Venado Tuerto hará su sexto relevamiento sobre empleo

El Gobierno de Venado Tuerto realizará el sexto Relevamiento de Empleo con visitas a viviendas seleccionadas de la ciudad, con el objetivo de obtener información actualizada sobre la situación laboral de la población y generar datos para orientar políticas públicas vinculadas al trabajo.

El operativo prevé alcanzar a 400 hogares de distintos sectores urbanos. Según la información oficial difundida al momento de su lanzamiento, el relevamiento busca obtener estadísticas sobre la actividad laboral de los habitantes y su vinculación con el entramado productivo local.

Cómo identificar a las encuestadoras

Las personas que integran el relevamiento estarán debidamente identificadas. Cuando una vivienda haya sido seleccionada, la encuestadora deberá presentarse con una credencial y una carta de presentación.

Desde el Gobierno local aclararon además que la visita no corresponde a una venta ni a una campaña, sino exclusivamente al relevamiento laboral.

La encuesta será anónima, confidencial y segura. La información proporcionada por los vecinos se encuentra alcanzada por el secreto estadístico y será utilizada de manera global, sin divulgar datos individuales. El municipio informó que el procedimiento se encuentra bajo los alcances de la Ley 17.622.

Qué información busca obtener el relevamiento

El operativo permitirá relevar aspectos relacionados con las características de las viviendas, educación, participación en el mercado laboral y estrategias de sustento de los hogares, entre otros indicadores. Los materiales utilizados cuentan con aval del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), conforme a la disposición 002/21.

Los resultados permitirán conformar una base de información destinada a orientar acciones de promoción y generación de empleo y a conocer con mayor precisión la evolución del mercado laboral de Venado Tuerto.

Ante dudas sobre el relevamiento o sobre la identificación del personal que se presente en los domicilios, los vecinos pueden comunicarse con la Dirección de Empleo al 03462-523913.