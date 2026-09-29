Maggiolo: Hallaron una antigua munición en una vivienda y podría tener más de un siglo

Un particular hallazgo generó este martes la intervención policial en Maggiolo, donde fue encontrada una antigua pieza con características compatibles con una munición o proyectil de artillería. El objeto será analizado por especialistas para determinar su origen, antigüedad y si conserva algún grado de peligrosidad.

El elemento había sido localizado inicialmente en una vivienda desocupada y luego fue trasladado hasta la Casa de la Cultura de la localidad. Debido a su aspecto y aparente antigüedad, se evaluó en un primer momento la posibilidad de que pudiera tratarse de una pieza de interés histórico y eventualmente ser destinada a exposición.

Sin embargo, las características del objeto motivaron la intervención de personal de la Comisaría 11ª de Maggiolo, a cargo del inspector Martín Arce. También participaron el inspector Raúl Rosso y el oficial David Berte.

Berte, a partir de conocimientos adquiridos durante su paso por el Ejército Argentino, advirtió que la pieza debía ser manipulada con precaución y recomendó adoptar medidas especiales de seguridad hasta contar con una evaluación técnica.

La Brigada de Explosivos analizará la pieza

Como medida preventiva, la antigua munición fue colocada dentro de un recipiente con arena y trasladada a un sector aislado, alejado del contacto con personas.

Además, se solicitó la intervención de la Brigada de Explosivos de la Unidad Regional II, cuyos especialistas deberán establecer técnicamente qué tipo de proyectil es, cuándo habría sido fabricado y si todavía presenta algún riesgo.

Las actuaciones fueron comunicadas al fiscal Iván G. Raposo, del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, quien dispuso el seguimiento de las diligencias correspondientes.

Una pieza que podría remontarse al siglo pasado

El hallazgo despertó también interés por la posible antigüedad del elemento. De acuerdo con sus características preliminares, podría remontarse a comienzos del siglo XX, aunque esa estimación deberá ser confirmada mediante los estudios especializados.

En caso de comprobarse esa antigüedad y descartarse cualquier peligrosidad, la pieza podría adquirir además un interés histórico para Maggiolo. Por ahora, esa posibilidad permanece supeditada al resultado de las pericias.

Hasta que concluya la intervención de la Brigada de Explosivos, el objeto permanecerá bajo medidas de seguridad y sin manipulación, a la espera de que los especialistas determinen su origen y estado.