Villa Cañás sumó 230 ejemplares para reforzar el arbolado urbano

El Vivero Municipal de Villa Cañás incorporó 230 ejemplares de árboles y plantas provenientes del Vivero Departamental, una iniciativa impulsada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio que permitirá ampliar la disponibilidad de especies destinadas a distintos proyectos de forestación en la ciudad.

Los nuevos ejemplares serán utilizados para fortalecer la producción del vivero local y abastecer futuras intervenciones en espacios públicos, plazas y otros sectores de Villa Cañás, dentro de las acciones destinadas al cuidado y ampliación del arbolado urbano.

Entre las especies recibidas se encuentran sen, timbó, guarán, acacia roja, fresnos, espinillos, acacia blanca, algarrobos, tipas, sóforas, higueras, aguaribais, robles, ceibos, árbol de Judea, caldenes, tusca, pino real, catalpa y tala, además de achilejas, salvias, lirios y otros ejemplares.

La incorporación permitirá contar con una mayor diversidad de árboles y plantas para acompañar los trabajos que se desarrollen progresivamente en distintos puntos de la ciudad, tanto en nuevas forestaciones como en la reposición y mejora de sectores verdes.

Desde la Municipalidad indicaron que los ejemplares serán destinados de manera gradual a diferentes proyectos y espacios comunitarios, con el objetivo de incrementar la presencia de arbolado y mejorar los espacios verdes urbanos.

La entrega forma parte del trabajo articulado con el Vivero Departamental, que abastece de especies a localidades de la región para acompañar iniciativas vinculadas con la forestación y el cuidado ambiental.