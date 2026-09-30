Villa Cañás: Detuvieron a un hombre acusado de robar en una vivienda

Un hombre de 32 años fue detenido por personal de la Comisaría 6ª en el marco de una investigación por un robo cometido el pasado lunes en una vivienda ubicada en Calle 44 al 100, en Villa Cañás. La Fiscalía dispuso su imputación por robo simple.

El hecho fue denunciado por la nieta de la propietaria del inmueble, quien informó que un desconocido había ingresado a la casa a través de la ventana de una habitación.

De acuerdo con la denuncia, del interior de la vivienda fueron sustraídos tres anillos de oro y 20.000 pesos en efectivo.

Cámaras y testimonios permitieron avanzar en la investigación

A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría 6ª iniciaron una serie de tareas para determinar la identidad del presunto responsable.

Los investigadores analizaron registros de cámaras privadas de la vivienda, cotejaron esas imágenes con material aportado por el Centro de Monitoreo y realizaron entrevistas a vecinos del sector.

Las distintas evidencias reunidas permitieron individualizar a un hombre de 32 años como presunto autor del hecho y posteriormente concretar su aprehensión.

Tras ser informado el procedimiento, el fiscal interviniente dispuso la formación de causa por robo simple, su imputación y posterior detención, mientras continúan las actuaciones correspondientes.