El Niño entra en su fase más crítica en el sur santafesino

El fenómeno de El Niño ingresa en uno de sus períodos de mayor impacto sobre el centro y el Litoral argentino, con un escenario que incrementa las probabilidades de lluvias normales o superiores a los registros habituales durante los próximos meses. El sur de Santa Fe se encuentra entre las zonas que deberán seguir con especial atención la evolución de las precipitaciones hacia el cierre de 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene confirmado el desarrollo de una fase cálida del fenómeno ENOS y, en su informe de septiembre, estableció una probabilidad del 100% de continuidad de El Niño durante el trimestre septiembre, octubre y noviembre, con una intensidad prevista entre fuerte y muy fuerte.

La atención ahora se concentra especialmente sobre octubre, noviembre y diciembre, período en el que las proyecciones muestran una mayor señal de precipitaciones sobre el Litoral y buena parte del centro del país.

Más probabilidades de lluvias hacia fin de año

La última actualización del pronóstico climático trimestral elevó las probabilidades de lluvias normales o superiores a lo habitual en sectores de la región. Como referencia, en el extremo sur provincial y Rosario el margen pasó del 40-45% previsto anteriormente al 50-55% para el trimestre octubre-diciembre.

El escenario alcanza al sur santafesino, que ya había sido ubicado por los informes del SMN dentro de una franja con tendencia a precipitaciones normales o superiores durante la primavera.

Esto no significa que vaya a llover de manera permanente ni que todo el territorio reciba los mismos acumulados. Los pronósticos trimestrales expresan tendencias estadísticas para períodos prolongados y no permiten establecer con anticipación la fecha, intensidad o localización exacta de cada tormenta.

El propio SMN advierte además que dentro de este escenario pueden producirse eventos localmente más intensos de lo habitual, por lo que recomienda complementar las perspectivas de largo plazo con los pronósticos diarios, semanales y el Sistema de Alerta Temprana.

Un período clave para el sur provincial

La evolución de El Niño resulta particularmente relevante para departamentos como General López, Caseros, Constitución, Rosario y San Lorenzo, donde las lluvias abundantes pueden tener impacto sobre zonas urbanas, caminos rurales, cursos de agua y áreas productivas.

El fenómeno está asociado al calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial y a modificaciones en la circulación atmosférica que pueden alterar el régimen de precipitaciones en distintas regiones de Sudamérica. En Argentina, sus efectos no son uniformes, aunque históricamente el Litoral y la región pampeana presentan una mayor sensibilidad a los excesos de lluvia durante los episodios más intensos.

El informe oficial de septiembre señaló que la temperatura del Pacífico continúa elevada y que los vientos alisios permanecen debilitados en la región central, condiciones consistentes con una fase cálida consolidada.

Qué significa el pronóstico para los próximos meses

El nuevo escenario obliga a mantener la atención durante el último trimestre del año, especialmente ante tormentas capaces de generar grandes acumulados en períodos cortos.

La perspectiva climática no implica por sí misma que se producirán inundaciones o anegamientos generalizados. La magnitud de cada evento dependerá de factores como la cantidad de lluvia acumulada, la intensidad con la que precipite, la saturación previa de los suelos y la capacidad de escurrimiento de canales y sistemas urbanos.

Con El Niño consolidado y una mayor probabilidad de precipitaciones hacia fin de año, octubre, noviembre y diciembre aparecen como los meses centrales para seguir la evolución del fenómeno en el sur de Santa Fe.