Villa Cañás: Una camioneta terminó dentro de un cunetón

Un accidente vehicular se registró durante la mañana de este domingo en la intersección de Avenida 50 y Avenida 49, en Villa Cañás, donde una camioneta terminó dentro de un cunetón. El único ocupante pudo salir del vehículo y no sufrió lesiones que requirieran su traslado a un centro de salud.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:04 y la emergencia fue advertida a través del sistema de Monitoreo, que convocó a los Bomberos Voluntarios. Al arribar al lugar, los servidores públicos encontraron la camioneta dentro del cunetón y a su conductor fuera del rodado.

Según el parte difundido por Bomberos, el hombre se encontraba en buen estado de salud y fue asistido preventivamente en el lugar. Tras ser evaluado, se determinó que no era necesario su traslado a ningún centro de emergencias.

En el operativo también intervinieron efectivos policiales, personal de Tránsito, SIES 107 y Emcofir. Una vez controlada la situación, la dotación de Bomberos regresó al cuartel sin otras novedades. Por el momento, no se informaron las causas que provocaron que la camioneta terminara fuera de la calzada.