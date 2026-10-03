La política de alivio fiscal que lleva adelante Santa Fe permitió crear casi 9 mil puestos de trabajo

Los beneficios de la Ley Tributaria impulsada por la gestión de Maximiliano Pullaro permitieron computar en agosto los salarios de 8.943 nuevos trabajadores, con un ahorro mensual de $ 6.109 millones para las empresas. Hasta agosto, 9.695 empresas santafesinas utilizaron al menos uno de los beneficios previstos en la normativa provincial. “La mirada con la que confeccionamos la Ley Tributaria 2026 abarcó a todos los eslabones de la cadena productiva de la provincia”, destacó el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares.

Solo hasta agosto, un total de 9.695 empresas santafesinas utilizaron al menos uno de los beneficios previstos en la Ley Tributaria que la gestión de Maximiliano Pullaro impulsó para el alivio fiscal de empresas y comercios, y descontaron en conjunto $ 56.913 millones del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Solo en agosto, el ahorro alcanzó los $ 10.641 millones.

Las principales medidas contemplan la deducción de los salarios de nuevos trabajadores, del consumo de energía eléctrica y la reducción de alícuotas para pequeñas empresas. También incluyen beneficios vinculados con el impuesto inmobiliario, la patente automotor y el patentamiento de vehículos en la provincia.

El mayor ahorro se registró a partir de la deducción de los salarios de nuevas contrataciones. En agosto, las empresas computaron los haberes de 8.943 trabajadores y descontaron $ 6.109 millones de Ingresos Brutos. En los primeros ocho meses del año, este beneficio acumuló un alivio fiscal de $ 31.392 millones.

“Sectores que hoy son los más afectados por el contexto económico nacional utilizan este beneficio, que sirve como amortiguador frente al difícil escenario que atraviesa el mercado laboral”, explicó el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo.

Beneficio por consumo de energía eléctrica

El segundo beneficio que más alivio generó fue la posibilidad de que industrias y comercios deduzcan de Ingresos Brutos hasta el 30 % de lo abonado por consumo de energía eléctrica.

En agosto, 4.620 industrias y comercios descontaron $ 3.803 millones por este concepto. Del total, 3.771 comercios dedujeron $ 2.835 millones, mientras que 849 industrias hicieron lo propio por $968 millones.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, los comercios presentaron 24.824 solicitudes por descuentos que alcanzaron los $ 17.648 millones. Las industrias, en tanto, formalizaron 5.114 solicitudes por $ 5.486 millones.

“Encontramos una buena respuesta de los sectores productivos a las medidas, fruto del trabajo y del diálogo constante con cada uno de ellos, escuchando sus necesidades y generando propuestas que buscan aliviar la carga fiscal y acompañar al sector privado en un contexto socioeconómico desafiante”, expresó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Las pequeñas empresas también

En tercer lugar se ubicó el beneficio que permite a las pequeñas empresas reducir la alícuota de Ingresos Brutos. Entre enero y agosto, 1.696 empresas presentaron 7.513 solicitudes y consolidaron descuentos por $753 millones.

“La mirada con la que confeccionamos la Ley Tributaria 2026 abarcó a todos los eslabones de la cadena productiva de la provincia. Esa perspectiva integral nos permitió generar medidas de alivio tributario para las grandes industrias, sin dejar de considerar a los pequeños productores, que también enfrentan dificultades por el contexto de la macroeconomía argentina”, resaltó el ministro de Economía, Pablo Olivares.

Patente e inmobiliario

Los sectores de comercio, turismo y hotelería pueden descontar de Ingresos Brutos el 100 % de lo abonado por el impuesto inmobiliario correspondiente a los inmuebles afectados a la actividad. Hasta agosto se registraron 471 solicitudes, por un total de $ 693 millones.

El transporte de cargas y pasajeros, por su parte, puede descontar de Ingresos Brutos lo abonado en concepto de patente automotor. En lo que va de 2026, 433 solicitudes de distintas empresas generaron un ahorro de $568 millones.

Otro beneficio previsto en la Ley Tributaria establece que las concesionarias santafesinas pueden acceder a un crédito fiscal por cada vehículo registrado y patentado en la provincia. Hasta agosto, esta medida generó créditos fiscales por $370 millones.