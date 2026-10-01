Wheelwright: Un trabajador murió en un establecimiento rural

Un trabajador de aproximadamente 35 años murió durante la mañana del miércoles en un establecimiento rural ubicado en jurisdicción de Wheelwright, en un hecho cuyas circunstancias son investigadas por la Policía y la Policía de Investigaciones (PDI).

La víctima era oriunda de Christophersen, estaba casado y tenía dos hijos.

La emergencia movilizó inicialmente a los Bomberos Voluntarios de Wheelwright, que acudieron al lugar tras recibir el aviso. Posteriormente intervino personal policial y se convocó a la PDI para realizar las pericias correspondientes.

Una vez concluidas las primeras tareas investigativas, los bomberos fueron nuevamente requeridos para colaborar con el retiro del cuerpo.

Buscan determinar cómo ocurrió

Hasta este jueves no se había informado oficialmente la mecánica que derivó en la muerte del trabajador.

Las primeras versiones indican que el hombre habría estado trabajando en la parte trasera de una monotolva cargada con cereal cuando ocurrió el episodio. Sin embargo, ese dato no fue confirmado oficialmente y deberá ser establecido a partir de las pericias y demás actuaciones incorporadas a la causa.

Por el momento tampoco se difundió públicamente la identidad de la víctima ni se brindaron mayores precisiones sobre el establecimiento donde ocurrió el hecho.