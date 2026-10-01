Premios de hasta 8 millones de pesos para atletas santafesinos

El Gobierno de Santa Fe otorgará un reconocimiento económico a los deportistas de la provincia que participaron de los Juegos Suramericanos 2026, con montos que llegarán hasta los 8 millones de pesos para quienes obtuvieron medallas. La medida también alcanzará a los atletas que compitieron pero no llegaron al podio.

La inversión total prevista será de 326 millones de pesos, según adelantó el secretario de Vinculación Institucional y coordinador general de la organización de los Juegos, Julián Galdeano.

El esquema establece que los deportistas que consiguieron una presea recibirán entre 4 y 8 millones de pesos, de acuerdo con el resultado obtenido. En tanto, quienes representaron a la Argentina en la competencia pero finalizaron sin medallas percibirán 2 millones de pesos. Hasta el momento no se informó públicamente el monto específico correspondiente a cada tipo de medalla.

Un apoyo que se suma a las becas previas

El reconocimiento se agrega al programa de asistencia que la Provincia había implementado antes del comienzo de los Juegos. A principios de septiembre se completó la entrega de becas a 64 deportistas santafesinos, quienes recibieron 3 millones de pesos cada uno para acompañar su preparación y participación en la competencia.

Los Juegos Suramericanos se desarrollaron entre el 12 y el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países y competencias distribuidas en 43 deportes y 60 disciplinas.

La delegación argentina terminó segunda en el medallero general, con 293 preseas: 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce. Entre los representantes santafesinos hubo actuaciones destacadas en distintas disciplinas, entre ellas stand up paddle, canotaje y gimnasia.

El nuevo aporte económico forma parte de las acciones provinciales posteriores a Santa Fe 2026, luego de una competencia que también dejó nueva infraestructura deportiva en las tres ciudades anfitrionas y programas de acompañamiento destinados a atletas de alto rendimiento.