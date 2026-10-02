Nuevos puestos de trabajo en Venado Tuerto y Villa Cañás

La actualización de Dónde hay trabajo reúne nuevas oportunidades laborales difundidas durante las últimas 48 horas en Venado Tuerto y localidades del departamento General López. Las búsquedas abarcan producción industrial, agronomía, distribución de alimentos, salud y maquinaria agrícola.

Supervisor/a de Producción – Grupo Corven

Grupo Corven abrió una búsqueda en Venado Tuerto para incorporar un/a Supervisor/a de Producción, con responsabilidad sobre el cumplimiento de los programas productivos, coordinación de equipos y seguimiento de indicadores.

La empresa solicita al menos dos años de experiencia en supervisión o coordinación de equipos productivos, secundario técnico industrial o estudios terciarios/universitarios vinculados con Ingeniería Industrial, Mecánica o carreras relacionadas. También requiere manejo de Excel, experiencia con SAP u otros sistemas ERP y conocimientos de mejora continua y metodologías 5S. La modalidad es presencial. Postularse aquí

Vendedor / Repartidor – Venado Tuerto y zona

Una distribuidora de alimentos incorporará un Vendedor / Repartidor para trabajar en Venado Tuerto y la región.

Los requisitos informados son contar con carnet de conducir B2, experiencia previa con referencias comprobables y actitud proactiva.

Los interesados deben enviar su CV a consultorarrhh4.0@gmail.com.

Técnico Mecánico de Pulverizadoras – Venturino

Venturino difundió nuevamente una búsqueda activa para incorporar un Técnico Mecánico de Pulverizadoras en Venado Tuerto.

La empresa requiere experiencia en reparación o manejo de pulverizadoras, título secundario técnico y residencia en Venado Tuerto o la zona. La posición figura como presencial y de jornada completa en el portal de empleos de la firma. Postularse aquí o comunicarse por WhatsApp al 3462 260219.

Chofer y enfermero/a – Villa Cañás y zona

La empresa Suma Respuesta mantiene abierta una convocatoria para cubrir dos perfiles laborales: chofer y enfermero/a, principalmente para trabajar durante los fines de semana.

La búsqueda está orientada preferentemente a personas residentes en Villa Cañás o localidades cercanas.

La postulación se realiza enviando el CV a rrhh@sumarespuesta.com.ar.

Búsquedas recientes y postulación directa

Con estas convocatorias son cinco los perfiles laborales incluidos en la nueva actualización: supervisor/a de producción, vendedor/repartidor, chofer, enfermero/a y técnico mecánico de pulverizadoras.

Desde Leguas Noticias se priorizan avisos recientes o nuevamente difundidos como vigentes, con identificación de la localidad y canales directos de postulación siempre que estén disponibles.