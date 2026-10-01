Venado Tuerto: Allanaron una carnicería ilegal y decomisaron más de 100 kilos de carne porcina

Un operativo conjunto realizado este jueves en Venado Tuerto permitió detectar una presunta carnicería ilegal que funcionaba en una vivienda del barrio Tiro Federal, donde fueron decomisados más de 100 kilos de carne porcina en deficientes condiciones sanitarias, parte de ella en avanzado estado de descomposición.

El procedimiento se desarrolló en un inmueble ubicado en Chile al 1900 y estuvo a cargo de efectivos de la Sección Nº 8 de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, junto con personal de la Dirección de Seguridad Alimentaria del Gobierno de Venado Tuerto, en cumplimiento de disposiciones de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto.

Durante el allanamiento, los agentes encontraron distintos cortes de cerdo almacenados en condiciones consideradas incompatibles con su comercialización y consumo. Según la información suministrada tras el operativo, parte de la mercadería presentaba evidentes signos de descomposición, además de detectarse desechos vinculados con la faena.

Los productos fueron decomisados y posteriormente desnaturalizados para impedir su utilización o comercialización.

Secuestraron equipos y elementos de carnicería

En la vivienda también fueron incautadas herramientas y elementos utilizados para el trabajo de carnicería, además de una cámara frigorífica, mobiliario, una balanza y otros objetos relacionados con la actividad.

De acuerdo con lo constatado durante la intervención, tanto los equipos como los espacios utilizados para almacenar y manipular los alimentos se encontraban en inadecuadas condiciones de higiene y mantenimiento.

Los funcionarios municipales participaron específicamente de las tareas relacionadas con el control sanitario y el decomiso de los productos alimenticios, mientras que el personal policial concretó las medidas dispuestas en el marco de la investigación.

Un hombre fue trasladado a sede policial

Como parte del procedimiento, un hombre adulto fue aprehendido y trasladado preventivamente a dependencias policiales. De acuerdo con la información oficial difundida sobre el operativo, sería la persona principalmente vinculada con la actividad investigada.

Una vez concluido el allanamiento, las actuaciones y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que deberá determinar las próximas medidas procesales.

La intervención vuelve a poner el foco sobre los controles destinados a impedir la comercialización de alimentos de origen animal sin habilitación ni condiciones sanitarias adecuadas, especialmente cuando no puede garantizarse su correcta conservación y manipulación.