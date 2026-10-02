Alerta amarilla por tormentas fuertes en toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas que alcanza a toda la provincia de Santa Fe durante la madrugada del sábado 3 de octubre. El aviso forma parte de un amplio sistema de alertas que también comprende sectores del centro y el Litoral argentino.

Las condiciones comenzarán a desmejorar durante la noche de este viernes y darán paso a tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.

El SMN prevé acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

El cambio comenzará durante la noche

Durante buena parte de este viernes se mantendrán condiciones relativamente estables en distintos puntos de la provincia, aunque con incremento del viento y de la nubosidad antes del ingreso del sistema de tormentas.

En el sur santafesino, Venado Tuerto tendrá una máxima cercana a los 21 grados y un progresivo aumento del viento durante la tarde. Hacia la noche, las ráfagas podrían ubicarse entre 51 y 59 kilómetros por hora, mientras aumentará la probabilidad de precipitaciones.

En Rosario también se espera una jornada mayormente estable antes del regreso de la inestabilidad durante las últimas horas del viernes.

La madrugada del sábado será el período más inestable

El momento de mayor atención estará concentrado durante la madrugada y las primeras horas del sábado, cuando podrían registrarse los fenómenos de mayor intensidad.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño e interrupción momentánea de actividades cotidianas, principalmente ante lluvias abundantes en poco tiempo, fuertes ráfagas y eventual caída de granizo.

El área bajo advertencia no se limita a Santa Fe. El mapa difundido para el sábado muestra alertas sobre un amplio sector del país, incluyendo además zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Misiones, mientras que sectores del nordeste presentan niveles de alerta superiores.

Mejora durante el sábado

Las condiciones comenzarían a estabilizarse progresivamente después del paso de las tormentas. En el sur provincial, la probabilidad de precipitaciones disminuirá desde el mediodía y será baja hacia la tarde y la noche.

Para el domingo se espera una mejora más marcada, con condiciones más estables en buena parte de la provincia.

Más allá de este episodio, las proyecciones meteorológicas de mayor alcance mantienen períodos de inestabilidad sobre el centro y norte argentino durante los próximos días. Por tratarse de previsiones de mediano plazo, todavía no permiten determinar con precisión qué localidades podrían recibir nuevas lluvias ni con qué intensidad.