María Teresa tendrá tres días de teatro, música y títeres con nueve espectáculos

La quinta edición de la Fiesta del Teatro de María Teresa se desarrollará del viernes 23 al domingo 25 de octubre en el Centro Cultural Comunal, con una programación que reunirá nueve propuestas de teatro, música y títeres. Todas las funciones tendrán entrada a la gorra y durante las tres jornadas habrá servicio de buffet.

El encuentro volverá a convertir al espacio cultural ubicado en Lavalle 850 en punto de reunión para artistas, vecinos y público de la región. La grilla combinará espectáculos infantiles, producciones locales y obras destinadas al público adulto, con el humor, la memoria, los vínculos y la identidad como algunos de los ejes de las propuestas.

Entre los protagonistas estará el actor Osqui Guzmán, mientras que también llegarán elencos y artistas de Rosario, Capilla del Monte, Gualeguaychú, San Lorenzo y otros puntos del país. La representación local estará a cargo de MT Teatro en Movimiento, que presentará una versión libre de un cuento de Roberto Arlt.

La apertura será con música

La actividad comenzará el viernes 23 de octubre a las 21 con “Salir al sol”, un tributo a Fito Páez interpretado por Sin-Bis junto a artistas invitados. El espectáculo recorrerá parte del repertorio del músico rosarino y será la única propuesta musical de la programación.

El sábado concentrará cuatro funciones. A las 19, Marionetas en Libertad, de Capilla del Monte, presentará “Objetos Perdidos”, una obra destinada a las infancias que sigue a Elinor, una viajera que recorre pueblos con su carrito mientras descubre las historias guardadas detrás de distintos objetos. La propuesta fue escrita y dirigida por Martín Ahrens y cuenta con la interpretación de Jenny Van Lerberghe.

A las 20.30 llegará “NEVA”, una producción rosarina protagonizada por Claudia Capella, Nora Silva y Rodrigo Frías, bajo la dirección de Gabriel Romanelli. La historia transcurre en San Petersburgo, en 1905, durante un ensayo teatral que se desarrolla mientras la represión avanza en las calles. Entre el humor y la tragedia, la obra interpela sobre el papel del arte frente al conflicto y el dolor social.

La jornada continuará a las 21.30 con “El rezo de los pies”, de Gualeguaychú, dirigida por Jorge Rod. La puesta recupera la historia de Joaquina, una mujer esclavizada que fue rematada y vendida en 1835, y cuenta con las actuaciones de Alberto Fiorenza, Héctor Carrazza, Ricardo Villani y Renata Dallaglio.

El cierre del sábado será a las 22 con “El Bululú, Antología Endiablada”, dirigido e interpretado por Osqui Guzmán. La propuesta articula elementos del romancero español con el universo andino para construir un espectáculo atravesado por el humor, la memoria y la identidad.

Cuatro funciones para cerrar la fiesta

El domingo 25 comenzará a las 19 con “El Gran Merlot presenta El Truco de la Mujer sin Cabeza”, de Kachivachis, Rosario. La propuesta infantil cuenta la historia de Merlot y Reby, dos artistas que recorren pueblos y ciudades con el deseo de vivir de la magia, aunque su gran truco no siempre resulta como esperan. Actúan Glenda Del Carlo y Alexander Agüero, con codirección de Irupé Vitali y Eleazar Fanjul.

A las 20 se presentará “Sé que me voy”, de Títeres Tongo, también de Rosario. La obra, destinada al público adulto, combina teatro y títeres para acompañar a dos amigas durante un viaje hacia el mar en el que aparecen recuerdos, pérdidas y situaciones atravesadas por el humor. Actúan Paula Sánchez y Ana Chisari, con dirección de Hernán Peña y dramaturgia compartida por los tres artistas.

La producción local tendrá su espacio a las 21, cuando MT Teatro en Movimiento, de María Teresa, presente “Todavía No”, una versión libre del cuento “Del que no se casa”, de Roberto Arlt. Con humor e ironía, la puesta aborda las presiones sociales que enfrenta un hombre decidido a vivir de acuerdo con sus propias elecciones. El elenco está integrado por Guillermo Caporalini, Carolina Gardeñes y Liliana Cardoso, con dirección de Jorge Rod y asistencia de Nora Pérez.

Finalmente, a las 21.30, La Tapera, de San Lorenzo, cerrará la quinta edición con “Club de Corazones Rotos”. La comedia reúne a cuatro visitadores médicos que intentan sobrellevar sus desencuentros amorosos y combina humor, ternura y pasajes tangueros. Actúan Gustavo Jorge Chinellato, Claudio D’atilio, Alfredo Deniz y Sergio Mazzacco, con puesta en escena y dirección de actores de Germán Geminale.

Todas las funciones se desarrollarán en el Centro Cultural Comunal de María Teresa, con entrada a la gorra. Además, durante viernes, sábado y domingo habrá buffet, completando una propuesta que busca extender el encuentro más allá de cada función y consolidar a la Fiesta del Teatro como una de las actividades culturales destacadas de la localidad.

Grilla Completa