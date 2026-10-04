Nuevas búsquedas laborales en Venado Tuerto

El mercado laboral de Venado Tuerto suma nuevas oportunidades para perfiles vinculados con la producción, la industria, los servicios y las tareas comerciales. Entre las búsquedas actualmente vigentes aparecen puestos para trabajar en un semillero, realizar montaje de sistemas de climatización, desempeñarse como repositor y armador de stands y cubrir una posición como soldador y armador de maquinaria agrícola.

Las convocatorias presentan distintas modalidades de contratación y requisitos, desde experiencia específica en oficios hasta disponibilidad para turnos rotativos o viajes. A continuación, Leguas Noticias reúne los detalles de cada búsqueda y los canales habilitados para postularse.

Operario/a para semillero

Randstad abrió una convocatoria para incorporar un operario o una operaria de planta a un importante semillero ubicado en Venado Tuerto. La búsqueda fue publicada el 2 de octubre y permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2026. Se trata de una contratación eventual por temporada, de modalidad presencial y tiempo completo.

Entre las principales tareas se encuentran la ejecución de trabajos operativos dentro del proceso productivo, el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y el mantenimiento del orden y la limpieza del sector. También se requiere colaboración con las distintas áreas durante el proceso estacional.

La empresa solicita experiencia comprobable en puestos similares, preferentemente en plantas industriales o establecimientos agrícola-ganaderos. Es excluyente residir en Venado Tuerto o localidades cercanas y se requiere disponibilidad para realizar turnos rotativos.

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Oficial de Montajes

La empresa Anello SA busca un Oficial de Montajes para trabajar a tiempo completo en Venado Tuerto. La posición está orientada al montaje de equipos y sistemas de climatización en obra, incluyendo tareas de soldadura, trabajos en altura y utilización de herramientas.

Entre los requisitos excluyentes se encuentran contar con licencia de conducir B1 y experiencia previa en montajes. También se solicita disponibilidad horaria y posibilidad de viajar eventualmente, experiencia en trabajos en altura y soldadura, manejo de herramientas y predisposición para capacitarse.

El horario informado es de lunes a jueves de 8 a 17 y los viernes de 8 a 16. La remuneración no fue especificada en el aviso.

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Repositor y Armador de Stand

Consultores de Empresas mantiene abierta una búsqueda para incorporar un Repositor y Armador de Stand que realizará tareas dentro de supermercados de Venado Tuerto.

El puesto contempla la reposición y orden de productos en góndolas, armado y colocación de stands y exhibidores, acondicionamiento de las exposiciones y control de la correcta presentación de los productos. También deberá mantener ordenado el espacio de trabajo y manipular cuidadosamente los materiales utilizados.

Entre los requisitos se establece como excluyente residir en Venado Tuerto. Se solicita buen manejo de herramientas, habilidades manuales, responsabilidad y prolijidad, mientras que contar con movilidad propia es considerado deseable. La modalidad es eventual bajo convocatoria, por lo que las jornadas y horarios se informan de acuerdo con las necesidades del servicio.

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Soldador y Armador de máquinas agrícolas

Una empresa de Venado Tuerto busca incorporar un Soldador / Armador de máquinas agrícolas para desempeñarse a tiempo completo en el área de oficios.

La convocatoria requiere experiencia comprobable en el sector y manejo de herramientas de mano. El horario de trabajo informado es de lunes a viernes de 7 a 16, mientras que la remuneración no fue especificada.

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Las personas interesadas deben revisar las condiciones particulares de cada convocatoria antes de enviar sus antecedentes, ya que los requisitos y modalidades varían según el puesto. Como ocurre habitualmente con este tipo de búsquedas, las vacantes pueden cerrarse una vez alcanzada la cantidad necesaria de postulantes.