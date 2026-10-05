Esterilizaron a 47 perros en una nueva jornada gratuita en Villa Cañás

La Municipalidad de Villa Cañás llevó adelante la cuarta jornada gratuita de castraciones del año, destinada en esta oportunidad exclusivamente a perros. El operativo permitió concretar 47 esterilizaciones y aplicar vacunas antirrábicas a otros 37 animales.

La actividad se desarrolló en el Galpón N° 2 del predio del Ferrocarril y estuvo a cargo del médico veterinario Marcos Restovich. Del total de intervenciones realizadas, 15 correspondieron a machos y 32 a hembras.

Vacunación y prevención

Además de las castraciones, durante la jornada se aplicaron 37 dosis de vacuna antirrábica, una herramienta fundamental para la prevención de la rabia y el cuidado sanitario tanto de los animales como de la comunidad.

Las campañas de esterilización permiten avanzar en el control de la población canina, evitar camadas no planificadas y reducir situaciones de abandono. Al mismo tiempo, forman parte de las acciones vinculadas a la promoción de la tenencia responsable de mascotas.

La jornada contó también con la colaboración de vecinos voluntarios que acompañaron el operativo. Con esta cuarta intervención realizada durante 2026, el municipio mantiene el esquema de campañas gratuitas orientadas al bienestar animal y a la prevención sanitaria en Villa Cañás.