Avanza con la recuperación de la A012 y continúa con reparaciones en rutas provinciales

La inversión acumulada por el Gobierno Provincial supera los 150.000 millones de pesos destinados al mantenimiento preventivo y la recuperación de corredores estratégicos por donde se mueve la producción. “Santa Fe sigue invirtiendo, da trabajo y lo hace de forma transparente y eficiente”, afirmó el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico.

Mientras avanza con la recuperación de la Ruta Nacional A012, la Provincia sostiene tres frentes simultáneos de reparación vial para atender el deterioro acumulado en corredores de alto tránsito agroindustrial y portuario de los departamentos Iriondo, Rosario y San Lorenzo, en el sur provincial, que se suman a los trabajos que se realizan en los departamentos del centro y del norte provincial.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó que “la obra pública está paralizada en gran parte del país y, mientras eso ocurre, Santa Fe sigue invirtiendo, da trabajo y lo hace de forma transparente y eficiente”.

“Pullaro decidió que cada sector de Santa Fe recibiera inversión. No podemos esperar a que Nación repare sus rutas mientras nosotros abandonamos las nuestras. Aquí reparamos, construimos y cumplimos”, destacó Enrico. El funcionario recordó que, mediante un convenio, el Gobierno Provincial asumió la intervención de la Ruta Nacional A012.

Los trabajos de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se concentran en la Zona VI-Rosario, que comprende los departamentos Iriondo, San Lorenzo, Rosario, Constitución y Caseros. Se trata de corredores que soportan una parte sustancial del tránsito de cargas hacia el Gran Rosario.

Las reparaciones pueden ser superficiales, cuando el pavimento requiere mantenimiento preventivo, o profundas, en los tramos con baches y deterioros que exigen reconstruir la calzada desde su base.

El administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo, explicó que “en el sur estamos ejecutando un paquete más agresivo porque el deterioro es estructural y el tránsito pesado es constante. No alcanza con una carpeta nueva: hay que reciclar, reconstruir y colocar pavimento nuevo”. Además, precisó que cada frente aplica técnicas de reciclado con cal y base estabilizada con cemento.

Las empresas Savyc S.A. y Pose S.A. tienen maquinaria en actividad desde hace semanas, con tareas de demolición de pavimentos dañados y reconstrucción de las bases en los sectores que lo requieren.

Los tramos de rutas en reparación

La firma Savyc S.A. intervino la intersección de la Ruta Provincial 16 con la A012, un trabajo que concluyó a mediados de septiembre. Actualmente, avanza sobre la Ruta Provincial 91, en el tramo comprendido entre La Ribera y Totoras.

En paralelo, Pose S.A. ejecuta reparaciones en la A012, transferida recientemente a la Provincia por la administración nacional. Se trata de una vía estratégica para el desarrollo productivo santafesino, ya que conecta los puertos de Rosario, Timbúes y San Lorenzo.

La A012 permaneció durante décadas bajo jurisdicción nacional. Frente a la falta de mantenimiento y al deterioro de la traza, Santa Fe asumió su intervención y mantiene dos frentes activos de demolición y reconstrucción: uno en Roldán y otro en la intersección con la Ruta Nacional 34. También se desarrollan tareas de iluminación y limpieza.

Recuperación integral

El sur santafesino concentra buena parte del movimiento de la producción exportable del país. Por sus corredores circulan millones de camiones que se dirigen a terminales portuarias, plantas de procesamiento y complejos agroexportadores.

Entre 2024 y 2025, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro ejecutó 12 contratos de reparación, con una inversión provincial superior a los 105.000 millones de pesos. En ese período se recuperaron unos 1.500 kilómetros de distintos tramos de rutas.

En lo que va de 2026, el Gobierno provincial sumó otros seis grupos de reparaciones, además de la intervención en la A012. De este modo, la inversión acumulada supera los 150.000 millones de pesos en tres años, destinados al mantenimiento preventivo y la recuperación de corredores estratégicos.

Además, la Provincia ejecuta otras obras viales en el sur santafesino, como la segunda etapa del nuevo Camino de la Cremería, entre la Ruta Provincial 10 y la A012; la primera etapa, ya inaugurada, del tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe, cuya segunda etapa comenzará en octubre; la primera etapa del Desvío Giardino, con un avance del 90 %, y una segunda etapa próxima a iniciarse; y la transformación de la avenida Jorge Newbery, en Rosario, que se encuentra en su tramo final.