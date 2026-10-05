Villa Cañás: Prisión preventiva a un reincidente por robar a una mujer de 92 años

La Justicia dispuso la prisión preventiva de M.E.H., acusado de ingresar a la vivienda de una mujer de 92 años y sustraer tres anillos de oro y 20.000 pesos. También fue imputado por el hurto de mercadería en un supermercado ocurrido semanas antes.

Un hombre con antecedentes condenatorios y condición de reincidente quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por dos delitos contra la propiedad ocurridos en Villa Cañás. La medida fue dispuesta por la jueza Andrea Melisa Cavallero, mientras que la investigación se encuentra a cargo del fiscal Iván Gastón Raposo, del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto.

El episodio más grave ocurrió el 28 de septiembre, entre las 12.15 y las 13.15, cuando, de acuerdo con la imputación fiscal, M.E.H. ingresó a la vivienda de una mujer de 92 años mientras ella se encontraba almorzando. Para acceder al inmueble habría dañado el mosquitero de una ventana del dormitorio y, una vez en el interior, sustrajo tres anillos de oro y 20.000 pesos que estaban guardados en la habitación. La conducta fue calificada provisoriamente como robo simple.

Las cámaras, una de las claves de la investigación

Entre las joyas denunciadas como sustraídas se encuentran una alianza con la inscripción interna “Hilda”, un cintillo de bodas con piedras transparentes y un anillo tipo sello con las iniciales “AM”. La inspección policial constató además daños recientes en el marco de madera del mosquitero, desorden en el dormitorio y posibles restos de barro sobre la cama.

Uno de los elementos centrales de la causa son los registros de cámaras de seguridad. Según consta en la investigación, una filmación de la vivienda muestra a un hombre que, alrededor de las 12.33, se asoma desde un sector interno hacia el living y observa a la mujer mientras comía en el comedor, para luego regresar hacia el dormitorio. A partir de esas imágenes y del relevamiento realizado con cámaras municipales, los investigadores reconstruyeron parte del recorrido realizado por el sospechoso antes y después del robo.

La Fiscalía incorporó además declaraciones testimoniales. Una vecina manifestó haberse cruzado con M.E.H. cerca del lugar poco antes del hecho y señaló que la vestimenta que llevaba coincidía con la que posteriormente observó en las filmaciones. El relevamiento del Centro de Monitoreo también permitió detectar a un hombre de características similares desplazándose por distintos sectores de la ciudad y, minutos después del robo, ingresar a un domicilio vinculado a la familia del imputado.

El hombre fue aprehendido al día siguiente, 29 de septiembre, luego de ser localizado por personal policial. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Sexta de Villa Cañás bajo la dirección de la Fiscalía.

También fue imputado por un hurto en un supermercado

Durante la misma audiencia, M.E.H. fue acusado por otro episodio ocurrido el 20 de agosto en un supermercado de Villa Cañás. De acuerdo con la atribución fiscal, habría tomado un salamín de una heladera de exhibición y se habría retirado del comercio sin abonarlo. Una empleada advirtió la maniobra y posteriormente se incorporaron a la causa registros de las cámaras internas y municipales. El hecho fue calificado provisoriamente como hurto simple.

Tras la formulación de cargos por ambos episodios, la jueza Cavallero resolvió que el acusado permanezca detenido preventivamente mientras continúa el proceso penal. La medida implica que M.E.H. seguirá privado de su libertad durante el avance de la investigación y hasta que la Justicia disponga una modificación de su situación procesal.