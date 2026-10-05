Venado Tuerto: Reincidente fue condenado a un año de prisión por golpear a un vecino con un revólver

Un hombre recibió una pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo por lesiones leves dolosas y amenazas calificadas con arma de fuego. La jueza Andrea Melisa Cavallero también lo declaró reincidente y ordenó su traslado a una unidad penitenciaria provincial.

Rubén Alejandro Ibarra fue condenado este lunes 5 de octubre a un año de prisión efectiva por un hecho ocurrido en abril pasado en Venado Tuerto, cuando golpeó en el rostro a un vecino utilizando un revólver. La sentencia fue dictada por la jueza Andrea Melisa Cavallero durante una audiencia de procedimiento abreviado realizada en los tribunales locales y quedó firme con el consentimiento de las partes.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Gastón Raposo, del Ministerio Público de la Acusación, quien presentó el acuerdo junto con el abogado defensor Nicolás Genero. Durante la audiencia, el acusado ratificó su conformidad con el procedimiento, la calificación legal y la pena acordada. El fallo lo consideró responsable de lesiones leves dolosas y amenazas calificadas con arma de fuego, en concurso real de delitos.

La agresión ocurrió en abril

El episodio investigado ocurrió el 24 de abril de 2026, alrededor de las 21.30, en inmediaciones de Carelli y San Lorenzo. Según la reconstrucción incorporada al acuerdo abreviado, Ibarra llegó hasta el lugar en una motocicleta conducida por otro hombre, ingresó al inmueble y atacó a Juan Matías Vázquez, a quien golpeó en el rostro con un arma de fuego tipo revólver mientras le exigía “que aparezcan las cosas”. Luego escapó junto con quien lo aguardaba en el rodado.

La víctima sufrió una herida contusocortante en la frente, considerada de carácter leve, y recibió asistencia sanitaria. La Fiscalía sustentó la acusación en las declaraciones de Vázquez y de testigos presenciales, actuaciones policiales, el llamado al 911, fotografías de las lesiones y tareas investigativas que permitieron individualizar a los involucrados.

Uno de los testigos declaró haber observado la llegada de los agresores y relató que, durante la discusión, uno de ellos exhibió un revólver y golpeó a la víctima en la frente. La documentación médica y policial incorporada posteriormente resultó compatible con esa mecánica.

Una condena anterior y la declaración de reincidencia

Al definir la modalidad de cumplimiento de la pena, la Fiscalía tuvo en cuenta que Ibarra registraba una condena del 25 de marzo de 2022 a tres años de prisión condicional por robo calificado. El acuerdo sostuvo que, al no haber transcurrido el plazo legal para acceder nuevamente a una condena en suspenso, la nueva sanción debía ser de cumplimiento efectivo.

Raposo también solicitó que fuera declarado reincidente y la jueza hizo lugar al planteo. De esta manera, Ibarra fue declarado formalmente reincidente por primera vez. La sentencia estableció además que deberá ser trasladado desde su lugar de detención a una unidad penitenciaria de la provincia y fijó el vencimiento de la pena para el 29 de septiembre de 2027.