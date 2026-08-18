Venado Tuerto encuestará 400 hogares para medir el empleo

El Gobierno de Venado Tuerto pondrá en marcha a finales de agosto el sexto relevamiento anual de empleo de la ciudad, un operativo destinado a producir información estadística sobre la situación laboral de la población y su vinculación con la actividad productiva. La encuesta alcanzará a 400 hogares de distintos sectores urbanos y será realizada por personal debidamente acreditado.

La tarea estará coordinada por la Secretaría de Desarrollo Productivo y utilizará materiales avalados por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), de acuerdo con la Disposición 002/21. El objetivo es contar con datos locales que permitan conocer cómo se inserta la población en el mercado laboral y disponer de información propia para orientar políticas vinculadas con el empleo.

Qué información se relevará en los hogares

Durante las visitas, los encuestadores recabarán información sobre las características de las viviendas, la educación de sus integrantes, su participación en el mercado laboral y las estrategias de sustento familiar. De esta manera, el estudio no se limitará a determinar si una persona tiene o no trabajo, sino que reunirá distintas variables relacionadas con las condiciones laborales y económicas de los hogares venadenses.

Los 400 domicilios estarán distribuidos en diferentes áreas urbanas de Venado Tuerto. La cantidad de viviendas mantiene la escala utilizada en antecedentes del mismo relevamiento: el informe oficial correspondiente a 2021 señala que entre el 18 de marzo y el 10 de mayo de aquel año fueron visitadas 400 viviendas distribuidas en cuatro zonas de la ciudad.

A partir de la información obtenida, el municipio podrá analizar de manera conjunta aspectos vinculados con ocupación, búsqueda de trabajo, disponibilidad laboral, educación y composición de los hogares. El propósito es construir indicadores que permitan observar la realidad del mercado laboral local a partir de datos recabados específicamente en la ciudad, evitando reducir el diagnóstico a una única variable.

Los datos serán anónimos y se analizarán en conjunto

Desde el Gobierno de Venado Tuerto remarcaron que la encuesta será anónima y los datos individuales no serán divulgados. La información proporcionada estará protegida por la Ley Nacional Nº 17.622, que establece el secreto estadístico, y será procesada de manera global para la elaboración de los indicadores.

La identificación de los encuestadores será otro de los aspectos previstos para el trabajo de campo. Quienes recorran los distintos sectores de la ciudad estarán debidamente acreditados, de manera que los vecinos puedan reconocer al personal encargado de efectuar las entrevistas en los hogares seleccionados.

Una vez finalizado el operativo, los datos obtenidos serán utilizados para conformar una base de información sobre el empleo en Venado Tuerto. Los indicadores servirán para orientar acciones de promoción y generación de empleo, en articulación con los sectores productivos y de acuerdo con las necesidades que surjan del relevamiento.

La continuidad anual de este estudio permite contar con información periódica sobre las características del mercado de trabajo local y seguir su evolución a través de sucesivas mediciones. El sexto operativo buscará así actualizar esa radiografía mediante información relevada directamente en los hogares y aportar elementos para la planificación de las políticas municipales vinculadas con el desarrollo productivo y laboral.

Para consultas relacionadas con el operativo, la Dirección de Empleo informó que se encuentra disponible el teléfono 3462-523913.