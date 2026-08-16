Santa Fe adjudicó la limpieza de 12 canales troncales

El Gobierno de Santa Fe adjudicó las obras para recuperar 352 kilómetros de canales troncales en el centro provincial, como parte del esquema de prevención ante el fenómeno de El Niño. La intervención alcanzará 51 distritos y más de 1,2 millones de hectáreas productivas, con trabajos distribuidos en siete departamentos.

La obra demandará una inversión superior a los 5.800 millones de pesos y fue adjudicada a MEM Ingeniería. El objetivo es restablecer la capacidad hidráulica de canales estratégicos de La Capital, Castellanos, Las Colonias, San Jerónimo, San Martín, San Cristóbal y San Justo, para mejorar el escurrimiento de excedentes hídricos.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, vinculó la adjudicación con el plan desplegado frente a las previsiones climáticas para los próximos meses. “El fenómeno de El Niño no nos agarra de brazos cruzados sino con obras en ejecución y con un plan en marcha que impulsa el gobernador Pullaro para el mantenimiento de canales que es el más importante de las últimas décadas”, afirmó.

La intervención en el centro provincial había sido licitada en mayo. En ese proceso se presentaron 18 propuestas y MEM Ingeniería ofertó 5.877 millones de pesos, el menor monto entre las cotizaciones difundidas oficialmente.

Doce canales estratégicos en el centro provincial

Los trabajos comprenderán los Canales Principales Nº 1, Nº 2 y Nº 4, además de San Ignacio; los canales Secundarios Las Avispas y Nº 3; y los cursos Malaquías, Las Bandurrias, El Retiro, Cañada Sunchales, Empalme San Carlos y el Aliviador Laguna Paiva.

Con esta adjudicación, la Provincia avanza sobre 352 kilómetros del sistema de drenaje del centro santafesino. La intervención busca recuperar secciones afectadas por sedimentación, vegetación y otros obstáculos que reducen la capacidad de conducción del agua.

El programa ya había sido presentado por el Gobierno provincial como parte de una estrategia de recuperación de canales troncales distribuida territorialmente. A fines de julio, Obras Públicas informó que el esquema contemplaba 322 kilómetros en el sur, 352 kilómetros en el centro y 259 kilómetros en el norte santafesino.

Enrico señaló que las distintas etapas comenzarán de manera escalonada. “La recuperación de canales troncales se desarrolla de manera integral en toda la provincia. En el sur ya comenzaron los trabajos sobre el Canal Ibarlucea y próximamente iniciaremos un nuevo frente en la desembocadura del Arroyo Ludueña”, explicó.

El ministro agregó: “También adjudicamos la limpieza en canales de departamentos del norte y en pocos días también comenzarán esas intervenciones”. Los trabajos sobre el Canal Ibarlucea ya estaban en ejecución a fines de julio como parte de las intervenciones previstas para siete departamentos del sur.

Un plan de 933 kilómetros en toda Santa Fe

La planificación provincial comprende 933 kilómetros de canales y cursos de agua entre las regiones sur, centro y norte. Las tareas incluyen limpieza, desbosque, destronque, rectificación de rasantes y recuperación de las condiciones de conducción hidráulica.

En el sur se encuentran contemplados 322 kilómetros sobre 14 canales y arroyos de los departamentos General López, Rosario, Caseros, Constitución, San Lorenzo, Belgrano e Iriondo. Entre ellos figuran los arroyos San Lorenzo, Ludueña y Cañada de Gómez, además de los canales Ibarlucea, Salvat, Tres Lagunas, Los Troncos, Las Estacas, San Urbano, Del Medio, Juncal y Alternativa Norte.

Para el norte provincial están previstos 259 kilómetros de intervención sobre nueve canales troncales, distribuidos en General Obligado, Vera, 9 de Julio y parte de San Justo. Allí se trabajará sobre canales vinculados a las rutas provinciales Nº 98, Nº 290 y Nº 36; los colectores Nº 13, Nº 8 y Nº 9; y los canales La Loca, La Loquita y Los Ingleses.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, indicó que las intervenciones estructurales se complementan con trabajos específicos en poblaciones consideradas vulnerables. “Mientras avanzamos con este plan de recuperación hidráulica, también continuamos ejecutando obras en las 100 localidades priorizadas por riesgo hídrico”, señaló.

Según detalló el funcionario, con maquinaria provincial se desarrollan además trabajos de protección urbana en Cañada del Ombú, Bigand, Hughes, Villa Eloísa y Barrancas, entre otras localidades. De las 100 poblaciones identificadas por su vulnerabilidad hídrica, 85 ya cuentan con obras ejecutadas o en marcha.

Desde el inicio de la actual gestión provincial fueron intervenidos más de 5.000 kilómetros de canales. La meta oficial es alcanzar 7.000 kilómetros recuperados antes de finalizar 2026, equivalente al 70% de la red provincial de canalizaciones, dentro del esquema de preparación ante posibles excesos hídricos.