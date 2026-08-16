Santa Fe: Uniones convivenciales ya se tramitan online

Las parejas que viven juntas de manera estable sin estar casadas ya pueden registrar formalmente esa convivencia por internet en Santa Fe. Ese vínculo, denominado legalmente unión convivencial, puede inscribirse o darse de baja mediante la aplicación Mi Santa Fe y el portal oficial de la Provincia, sin necesidad de iniciar el procedimiento de manera presencial.

La nueva modalidad forma parte del proceso de digitalización de la administración pública provincial y busca reducir tiempos de espera y traslados hasta las oficinas del Registro Civil. Según datos difundidos por el Gobierno santafesino, más de 10.000 personas realizan en promedio este trámite cada año.

Qué es una unión convivencial

En términos sencillos, se trata de una pareja que convive y comparte un proyecto de vida sin haberse casado. No es un matrimonio ni una modalidad de casamiento, sino una figura diferente prevista por el Código Civil y Comercial de la Nación para reconocer determinados derechos y obligaciones de quienes mantienen una convivencia estable.

Para que la relación sea considerada una unión convivencial, ambos integrantes deben ser mayores de edad, no estar casados ni tener registrada simultáneamente otra unión de este tipo y haber convivido durante al menos dos años. La relación, además, debe ser pública, estable y permanente.

La inscripción en el Registro Civil no es obligatoria para que exista la unión convivencial, pero constituye una prueba suficiente de su existencia y otorga una protección específica sobre la vivienda familiar. La legislación también permite que los integrantes celebren pactos para establecer cómo organizarán determinadas cuestiones económicas durante la convivencia o ante una eventual separación.

A diferencia del matrimonio, si no existe un pacto de convivencia cada integrante conserva, en principio, la administración de sus propios bienes. Tampoco existe entre convivientes un derecho hereditario automático: para que uno pueda heredar al otro debe existir un testamento y respetarse los derechos de los herederos forzosos.

Cómo se hace el trámite online

Para registrar el vínculo, los interesados deben ingresar a la aplicación Mi Santa Fe o al portal provincial y buscar la opción “Unión convivencial: registrar la unión entre dos personas”. El servicio figura actualmente entre las gestiones provinciales disponibles 100% online.

Después de iniciar sesión, los convivientes deberán completar los formularios correspondientes y adjuntar la documentación requerida. También tendrán que incorporar una declaración jurada firmada electrónicamente por ambos, por lo que no será necesario imprimir ese documento.

Una vez controlada la documentación, el Registro Civil asignará un turno y remitirá un enlace para realizar una audiencia virtual. Ambos integrantes deberán participar de esa instancia y exhibir su DNI físico para acreditar identidad, además de contar con una conexión a internet y condiciones de iluminación adecuadas.

Finalizada la audiencia, las dos personas firmarán electrónicamente el acta y el Registro Civil procederá a formalizar la inscripción. De esta manera, el trámite puede completarse sin que los solicitantes deban trasladarse a una dependencia provincial.

También se puede registrar el fin de la convivencia

La misma plataforma permite tramitar el cese de una unión convivencial que ya se encuentre inscripta en el Registro Civil de Santa Fe.

Cuando ambas personas acuerdan finalizar el vínculo, el procedimiento puede realizarse mediante una audiencia virtual. También existe la posibilidad de que el cese sea solicitado por uno solo de los convivientes cuando se configure alguna de las causas previstas por el Código Civil y Comercial y se presente la documentación correspondiente.

La normativa nacional establece que la unión puede finalizar, entre otras situaciones, por acuerdo de ambos integrantes, por decisión unilateral comunicada fehacientemente al otro, por el cese efectivo de la convivencia, por el matrimonio entre ellos o porque alguno contraiga matrimonio o constituya otra unión convivencial.

Con la incorporación de esta gestión, tanto el registro como la baja del vínculo pueden iniciarse y completarse a distancia, una alternativa especialmente relevante para quienes viven lejos de las oficinas del Registro Civil o necesitan compatibilizar el trámite con sus horarios laborales.

La Provincia también puso a disposición un video instructivo con el paso a paso del procedimiento. Mi Santa Fe puede utilizarse desde dispositivos móviles Android y iPhone, mientras que la misma gestión se encuentra disponible a través del sitio oficial del Gobierno provincial.