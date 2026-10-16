Teodelina: Tras más de 40 años presentaron una motoniveladora 0 km

La Municipalidad de Teodelina presentó este viernes una motoniveladora cero kilómetro, incorporada al parque de maquinaria municipal después de más de cuatro décadas sin adquirir un equipo nuevo de estas características, según había señalado el propio intendente Joaquín Poleri. La unidad forma parte de un programa de renovación iniciado durante 2026, que cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe.

“Día histórico para nuestra ciudad. Llegó la tan esperada segunda etapa de la modernización del Parque de Maquinarias de Automotor”, expresó Poleri en un video publicado a través de las redes sociales oficiales del Municipio.

El mandatario atribuyó la adquisición al trabajo conjunto con la administración provincial, encabezada por Maximiliano Pullaro, y destacó especialmente la participación del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. También remarcó el esfuerzo de la Municipalidad y vinculó la posibilidad de concretar estas inversiones con la transformación institucional de Teodelina en ciudad.

“Motoniveladora cero kilómetros después de décadas y décadas esperándola”, manifestó el intendente durante la presentación.

Una adquisición anunciada a comienzos de año

La incorporación tiene como antecedente el programa de modernización que el Ejecutivo municipal puso en marcha durante los primeros meses de 2026. En abril, Poleri había informado que el objetivo era renovar progresivamente los equipos utilizados en la prestación de servicios públicos, mediante la compra de maquinaria vial, vehículos y elementos destinados al mantenimiento urbano.

El 30 de marzo, la Municipalidad publicó en el Boletín Oficial de Santa Fe la Licitación Pública Nº 2/2026, destinada específicamente a la adquisición de una motoniveladora nueva, sin uso. El llamado establecía como fecha de apertura de ofertas el 29 de abril, a las 11:00, en la sede municipal de calle J. M. Moreno 306.

En mayo, durante una entrevista en la que repasó distintos proyectos de infraestructura y equipamiento, Poleri había advertido sobre el estado del parque automotor local. Según explicó entonces, buena parte de las unidades disponibles acumulaba décadas de funcionamiento, situación que generaba elevados costos de reparación y dificultades para sostener las tareas habituales.

La motoniveladora incorporada es una SDLG G9138H, un equipo diseñado para la construcción y el mantenimiento de caminos, la nivelación de terrenos y el movimiento de materiales. Según las especificaciones del fabricante, cuenta con un motor de 141 caballos de fuerza (105 kW), un peso operativo de 13,3 toneladas y una hoja niveladora de 3,66 metros de ancho. Dispone además de transmisión con seis velocidades de avance y tres de retroceso, características que permiten utilizarla en distintas tareas de mantenimiento vial.

La primera etapa se presentó en septiembre

El antecedente inmediato de esta incorporación se produjo el 8 de septiembre, cuando el Municipio exhibió en la plaza central los primeros vehículos y elementos adquiridos mediante el programa de renovación.

En aquella oportunidad fueron presentados un camión compactador de residuos cero kilómetro, una camioneta destinada al personal municipal y dos carros para diferentes actividades operativas. El equipamiento se incorporó con el propósito de fortalecer los servicios que presta la administración local.

Para esa primera etapa se había informado la utilización de fondos municipales y aportes del Gobierno provincial. Además, el Concejo Municipal había aprobado por unanimidad la asignación de 219 millones de pesos provenientes del Fondo de Obras Menores para la adquisición de equipamiento.

Ese antecedente financiero corresponde a las incorporaciones presentadas en septiembre y no permite determinar el valor de la motoniveladora exhibida este viernes.

El programa anunciado por Poleri contempla una renovación gradual durante 2026. La llegada de la máquina vial representa un nuevo avance de ese proceso, orientado a actualizar las herramientas de trabajo disponibles para las distintas áreas municipales.

El costo de la compra sigue sin conocerse

A pesar de la presentación oficial, el Municipio no informó en su anuncio cuánto costó la motoniveladora, qué empresa resultó adjudicataria ni qué proporción de la inversión fue financiada con recursos locales y provinciales.

Si bien la convocatoria a la Licitación Pública Nº 2/2026 está documentada en el Boletín Oficial santafesino, no fue posible localizar en los registros públicos consultados el acto administrativo de adjudicación ni el importe definitivo de la operación. La ausencia de esos documentos en las consultas realizadas no implica, por sí misma, que el procedimiento presente irregularidades.

Según referencias de mercado, un equipo de similares características costaría U$s 190.000 + IVA, es decir unos 350.597.500 de pesos, al tipo de cambio de hoy.

En este contexto, resulta pertinente recordar que la Ley Provincial Nº 14.436, vigente desde el 15 de abril de 2026, establece obligaciones específicas para los gobiernos locales en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Su artículo 65 dispone que las contrataciones municipales deben respetar principios de legalidad, eficiencia, concurrencia, igualdad, publicidad y transparencia, con mecanismos de control y trazabilidad. A su vez, el artículo 75 garantiza el derecho de acceso a la información pública municipal, que debe suministrarse sin dilaciones, de manera clara, completa y concreta, conforme al principio de máxima divulgación.

Estas disposiciones constituyen el marco normativo para acceder a la documentación que permita conocer las condiciones económicas y administrativas de la adquisición presentada por la Municipalidad. (La web oficial del municipio presenta esta sección sin contenido).