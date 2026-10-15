Venado Tuerto: Prisión preventiva para un joven por el robo de 1.100 dólares

Una supuesta compra de dólares acordada por WhatsApp terminó en un asalto armado a una peluquería de Venado Tuerto. El acusado también está imputado por una peligrosa fuga en motocicleta que atravesó la plaza San Martín.

La jueza penal Mariana Belén Vidal dictó prisión preventiva contra un joven de 23 años, identificado como Y.D.R., acusado de participar en un robo armado cometido en una peluquería de Venado Tuerto y de protagonizar una posterior fuga en motocicleta mientras era buscado por la Policía. La medida fue resuelta este jueves 15 de octubre, durante una audiencia en la que intervino el fiscal Iván Raposo.

El imputado, conocido con el apodo de «Moe», había sido detenido el pasado 12 de octubre, después de permanecer varios meses con una orden de captura vigente. Durante la audiencia judicial se abstuvo de declarar, mientras que su defensor, Agustín Dutto, solicitó que pudiera continuar el proceso en libertad bajo determinadas condiciones.

El robo comenzó con una supuesta compra de dólares

El hecho principal investigado ocurrió el 9 de diciembre de 2025, entre las 19 y las 21, en una peluquería ubicada en Falucho al 16. Según la acusación fiscal, el propietario del establecimiento había publicado en sus estados de WhatsApp que ofrecía dólares para la venta, circunstancia que habría sido aprovechada por los sospechosos para organizar el asalto.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, Y.D.R. se comunicó con el comerciante y acordó encontrarse en el local. Allí se presentó acompañado por Brian Eugenio F., otro de los investigados, con quien inicialmente simuló interés en concretar la operación cambiaria.

La víctima declaró que ambos observaron los billetes, consultaron el precio y se retiraron sin realizar ninguna transacción. Minutos después regresaron acompañados por un tercer hombre, cuya identidad todavía se investiga.

Una vez dentro del establecimiento, uno de los sujetos habría exhibido un arma de fuego similar a las utilizadas por las fuerzas policiales, mientras los demás revisaban el inmueble. Finalmente, encontraron 1.100 dólares escondidos debajo de un colchón, en una habitación ubicada detrás de la peluquería.

El propietario intentó impedir que escaparan y llegó a enfrentarse físicamente con uno de ellos, pero los tres abandonaron el lugar corriendo.

En su denuncia, el comerciante también relató haber recibido amenazas posteriores, tanto contra su integridad como contra la de su padre. Según manifestó, estas intimidaciones le provocaron temor y demoraron su decisión de acudir a la Policía.

Las cámaras permitieron identificar a los sospechosos

La investigación avanzó mediante el análisis de registros de videovigilancia y documentación aportada por el damnificado. Un informe elaborado por la Policía de Investigaciones permitió reconstruir los movimientos registrados en las inmediaciones de Falucho y Rivadavia durante la tarde del asalto.

Las imágenes mostraron la presencia de un Chevrolet Prisma oscuro, cuyos movimientos fueron vinculados con la secuencia investigada. También registraron a tres hombres caminando ha