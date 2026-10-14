El aumento salarial de los estatales de Santa Fe superó la inflación trimestral

Los incrementos acordados en paritarias acumularon un 5,5 % entre julio y septiembre, frente a una inflación del 5,3 % medida por el Ipec en ese período. Los mínimos garantizados elevaron la mejora efectiva de los haberes más bajos: en los sueldos de agosto, para esos casos, la suba llegó hasta el 8,7%.

La política salarial acordada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe con los gremios de la administración central para el segundo semestre de 2026 continúa por el camino de la recomposición de los salarios y marcó en el tercer trimestre un aumento por encima de la inflación registrada por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos.

El esquema combina aumentos porcentuales mensuales con mínimos garantizados para reforzar la recomposición de los trabajadores de menores ingresos.

En julio, los haberes se incrementaron un 2 %, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Santa Fe, elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), registró una variación del 1,9 %. En agosto, el aumento salarial fue del 1,8 %, igual que la inflación medida durante ese mes. En septiembre el aumento porcentual estipulado por paritaria fue de 1,7 %, mientras que la suba del indicador de precios mensual de Santa Fe fue del 1,6 %.

De manera acumulada, la pauta salarial alcanzó el 5,5 % entre julio y septiembre, levemente por encima del 5,5 % de inflación acumulada en ese mismo período. Así, cuando todavía restan tres meses para la finalización del acuerdo, los incrementos previstos para el segundo semestre mantienen el poder adquisitivo de los salarios estatales frente a la evolución de los precios.

Una mejora mayor para los salarios más bajos

El acuerdo logrado en paritaria incorpora, además, mínimos garantizados destinados a reforzar los ingresos de quienes se encuentran en la base de la escala salarial. Para julio el monto mínimo de aumento fue establecido en $ 80.000 y para los meses de agosto y septiembre en $ 100.000. Por esto en el tercer trimestre del año, los sueldos más bajos alcanzaron un aumento del 8,7 % con relación a los haberes de junio.

Estos resultados superan los aumentos porcentuales generales y la inflación registrada durante esos meses. La herramienta permite que la actualización no quede limitada a la aplicación de un porcentaje uniforme y que los trabajadores con salarios más bajos reciban una recomposición mayor.

Un esquema vigente hasta diciembre

La paritaria vigente contempla una mejora acumulada de hasta el 10,1 % entre julio y diciembre. El cronograma prevé aumentos del 2 % en julio, 1,8 % en agosto, 1,7 % en septiembre, 1,6 % en octubre y 1,5 % tanto en noviembre como en diciembre.

A esos porcentajes se suman mínimos garantizados que llegarán a $ 180.000 en diciembre, con incidencia en el aguinaldo. El acuerdo se complementa con la recomposición aplicada en el primer semestre, que partió de un piso del 17,1 % para compensar la inflación medida por el IPEC.

Desde el Gobierno Provincial se destacó que la política salarial busca recuperar los ingresos de los trabajadores públicos, con especial atención a los sectores de menores haberes, sin resignar la prestación de servicios esenciales ni el sostenimiento de la inversión pública en todo el territorio santafesino.