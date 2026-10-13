Eficiencia energética con créditos de hasta 200 millones de pesos

El diputado provincial Leo Calaianov impulsa la difusión de líneas de financiamiento del Gobierno de Santa Fe destinadas a pequeñas y medianas empresas que buscan mejorar su eficiencia energética, incorporar fuentes renovables y modernizar sus procesos productivos. Los créditos permiten acceder a montos de hasta 200 millones de pesos, con plazos de devolución de hasta 36 meses y condiciones diferenciadas según la entidad bancaria.

La iniciativa está orientada especialmente a las pymes del sur santafesino, donde el legislador mantiene encuentros con empresarios, comerciantes y referentes del sector productivo para conocer sus necesidades y acercarles las herramientas disponibles a través del Ministerio de Desarrollo Productivo. El propósito es facilitar inversiones que permitan disminuir los costos operativos y avanzar hacia tecnologías de menor consumo energético.

El acceso al financiamiento representa una alternativa para establecimientos que necesitan renovar instalaciones o incorporar equipamientos, pero que no siempre disponen del capital necesario para afrontar esas inversiones. En ese contexto, las líneas crediticias provinciales ofrecen diferentes posibilidades para desarrollar proyectos vinculados con el aprovechamiento de recursos energéticos y la modernización de la actividad económica.

Leo Calaianov y la Subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Cecilia Mijich.

Qué inversiones pueden financiar las pymes

Entre las alternativas contempladas se encuentra la instalación de paneles solares, una tecnología que permite generar electricidad a partir de una fuente renovable y reducir parcialmente la energía adquirida a través de la red convencional. Su implementación puede resultar de interés para industrias, establecimientos agropecuarios, comercios y empresas de servicios que registran consumos eléctricos significativos durante sus actividades.

Otra posibilidad es el recambio de luminarias tradicionales por tecnología LED, que permite disminuir el consumo destinado a iluminación. También se contempla la modernización de maquinarias y equipos industriales, mediante la incorporación de sistemas más eficientes que contribuyan a optimizar el uso de electricidad durante los procesos productivos.

El programa incluye inversiones relacionadas con la incorporación de vehículos eléctricos o híbridos, así como tecnologías destinadas a mejorar la administración del consumo energético. Estas herramientas pueden aplicarse en diferentes sectores económicos, de acuerdo con las características y necesidades de cada empresa.

La conveniencia de cada inversión dependerá del consumo actual del establecimiento, los costos de instalación y mantenimiento, el rendimiento de los equipos y las condiciones financieras del préstamo. Por ese motivo, resulta importante que las empresas puedan evaluar previamente el alcance económico y técnico de los proyectos que buscan desarrollar.

Montos, tasas y plazos de devolución

Las condiciones de financiamiento presentan diferencias según la entidad bancaria que intervenga en la operación.

A través del Banco de Santa Fe y el Banco Municipal de Rosario, las empresas pueden acceder a créditos de hasta 100 millones de pesos, con un plazo de devolución de 36 meses y una tasa variable equivalente a TAMAR más 7,5 puntos porcentuales, de acuerdo con las condiciones difundidas.

Por otra parte, mediante Banco Bica y Banco Coinag, el financiamiento puede alcanzar los 200 millones de pesos, con un plazo de devolución de hasta 36 meses y una tasa variable referenciada a TAMAR más 8 puntos porcentuales.

La TAMAR es una tasa de referencia del sistema financiero argentino, por lo que su utilización implica que el interés aplicable puede modificarse durante la vigencia del préstamo. En consecuencia, las empresas deberán consultar las condiciones actualizadas, los requisitos de acceso y el costo financiero correspondiente antes de avanzar con una solicitud.

Las líneas forman parte de los instrumentos provinciales destinados a acompañar inversiones productivas mediante mecanismos de financiamiento con participación de entidades bancarias. El otorgamiento de los créditos queda sujeto a la evaluación de cada institución y al cumplimiento de las condiciones previstas para el programa.

Una herramienta para el sector productivo regional

La difusión de estas alternativas se incorpora a la agenda territorial que Calaianov desarrolla en distintas localidades del sur santafesino. Durante sus recorridas, el legislador mantiene reuniones con representantes de empresas y actividades comerciales para identificar necesidades concretas y brindar información sobre los programas provinciales disponibles.

El departamento General López concentra una diversidad de actividades industriales, comerciales, agropecuarias y de servicios que requieren energía para sostener sus operaciones. En estos sectores, la posibilidad de incorporar equipamientos eficientes puede contribuir a mejorar la organización de los recursos y reducir determinados gastos de funcionamiento.

La propuesta también se vincula con el avance de las energías renovables en distintas localidades de la región, donde ya existen iniciativas de generación solar destinadas a diversificar las fuentes de abastecimiento. En el ámbito empresarial, el acceso al crédito puede facilitar inversiones individuales adaptadas a la escala y las características de cada establecimiento.

El programa es impulsado por la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de Santa Fe, encabezada por la ingeniera Cecilia Mijich, dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo provincial.

Cómo solicitar información sobre los créditos

Las empresas interesadas en conocer las condiciones de las líneas de financiamiento pueden comunicarse con la Dirección General de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe.

Los canales de consulta habilitados son el teléfono 0342-4505300, el WhatsApp 342-4469154 y el correo electrónico financiamientomp@santafe.gov.ar.

También pueden dirigirse a las entidades bancarias participantes para solicitar información sobre documentación, garantías, condiciones financieras y evaluación de los proyectos.

La iniciativa que difunde Calaianov busca que estas herramientas lleguen a más empresas del interior provincial, particularmente a aquellas que necesitan actualizar sus instalaciones y mejorar el aprovechamiento de la energía para sostener su actividad productiva.