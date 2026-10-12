Desvío Giardino al 95% y avances en el puente del Carcarañá

“Ya alcanzamos el 95% de esta primera etapa para el desvío del tránsito pesado hacia los puertos de Timbúes”, precisó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, sobre una obra clave para mejorar el acceso al circuito de ingreso portuario del Gran Rosario.

La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro encamina las últimas tareas de una obra vial fundamental para el desarrollo productivo en la Ruta Provincial N° 91 y afina detalles para completar la primera etapa del nuevo Desvío Giardino para el acceso a los puertos de Timbúes, en los departamentos Iriondo y San Lorenzo.



Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recordó que se trata de “una de las obras que transforman el circuito de acceso al complejo portuario al norte de Rosario: ya tenemos la rotonda operando, la conexión con la Autopista resuelta y prácticamente el corredor principal hormigonado”.

“El desvío de tránsito pesado a Timbúes viene a mejorar la vida en las localidades que están atravesadas por camiones, que no solo se ve en la época de cosecha sino los 365 días del año. Ya con un 95% de avance, afirmamos la decisión política del gobernador Pullaro para tener una red vial portuaria de primer nivel”, agregó Enrico.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) precisaron que la obra avanza en los tramos más visibles: la rotonda que articula la conexión con Ruta Provincial N° 91 ya está finalizada; el acceso y salida a la Autopista Rosario-Santa Fe, en su mano hacia Rosario, ya fue hormigonado en su totalidad; mientras que el tramo de calzada desde la Ruta 91 hasta la Autopista está totalmente ejecutado también.



En cuanto a la ejecución del puente sobre el Río Carcarañá, el componente más complejo de la primera etapa, el administrador general de la DPV de Santa Fe, Pablo Seghezzo, detalló que “en el puente quedan aproximadamente 45 días de trabajo: resta colocar la última losa de aproximación y la protección del puente».

“En este último mes y medio de trabajo solo quedan terminar 100 metros de vereda, 300 metros de defensas New Jersey, y la colocación de geoceldas en los taludes del puente”, explicó Seghezzo

Al mismo tiempo, la Provincia avanza en el levantamiento de líneas eléctricas de alta tensión en tres puntos críticos del trazado, con un avance del 60%. Estos trabajos son previos a la construcción del puente ferroviario sobre la Ruta Nacional N° 11, que permitirá la conexión del tramo con la localidad de Timbúes.

Para esta primera etapa, la gestión del gobernador Pullaro realiza una inversión que supera los 41.000 millones de pesos.

La segunda etapa del Desvío Giardino hacia los puertos

Con la primera etapa en la recta final, el Gobierno Provincial prepara las máquinas para iniciar la segunda etapa, licitada con una inversión superior a los 65.000 millones de pesos y financiada por la Corporación Andina de Fomento-Banco Interamericano de Desarrollo.

Esta segunda fase incluye 11 kilómetros de repavimentación en accesos directos a Timbúes y la construcción de dos rotondas de gran diámetro, la finalización de tareas de la primera etapa, además de mejoras viales en Serodino y Totoras.