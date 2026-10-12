Venado Tuerto: Policías y el SIES asistieron a una beba recién nacida

Una joven madre llegó a la base del Comando Radioeléctrico para solicitar ayuda porque su hija presentaba graves dificultades para respirar. La rápida intervención de los efectivos y la coordinación con una ambulancia del SIES permitieron brindar asistencia a la pequeña y trasladarla al hospital.

Una situación de extrema urgencia movilizó durante la noche del domingo a efectivos policiales y personal sanitario de Venado Tuerto, luego de que una joven madre se presentara en la base del Comando Radioeléctrico solicitando ayuda para su hija recién nacida, que atravesaba un cuadro de graves dificultades respiratorias.

La emergencia desencadenó un operativo que comenzó con las primeras maniobras de asistencia realizadas por una suboficial de guardia y continuó con el traslado de la pequeña en un patrullero, hasta concretar un encuentro con una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

La primera intervención policial

De acuerdo con la información difundida, la mujer acudió a la dependencia policial en busca de auxilio inmediato ante los problemas respiratorios que presentaba su beba.

La suboficial Domínguez, quien se encontraba cumpliendo funciones de guardia, intervino rápidamente y comenzó a practicar maniobras de desobstrucción de las vías respiratorias y estimulación de la recién nacida.

Mientras se desarrollaban estas primeras acciones, se dispuso el traslado urgente de la pequeña en una unidad policial, a cargo de los suboficiales Albarracín y Pérez, con el objetivo de garantizar la continuidad de la asistencia y facilitar su encuentro con personal médico especializado.

Un operativo coordinado con el SIES

Durante el recorrido, los efectivos mantuvieron comunicación con el servicio de emergencias sanitarias para coordinar un punto de encuentro entre el patrullero y una ambulancia.

Esta articulación permitió que ambos vehículos convergieran en el lugar acordado, donde el equipo del SIES asumió la atención clínica de la recién nacida y dio continuidad al procedimiento de emergencia.

A partir de ese momento, el operativo tuvo una segunda instancia de coordinación. Mientras los profesionales sanitarios se ocupaban de asistir a la beba dentro de la ambulancia, los efectivos policiales organizaron un dispositivo de escolta para facilitar su desplazamiento por las calles de Venado Tuerto.

El patrullero abrió paso a la unidad sanitaria durante el recorrido hacia el hospital local, procurando evitar demoras en el traslado y garantizar que la pequeña pudiera acceder a la atención médica correspondiente.

Una intervención conjunta ante una emergencia

El procedimiento puso de manifiesto la importancia de la respuesta coordinada entre los servicios de seguridad y salud frente a situaciones que requieren asistencia inmediata.

En este caso, la intervención comenzó antes de la llegada del personal sanitario, cuando la suboficial que cumplía funciones en la dependencia policial inició las primeras maniobras de auxilio. Posteriormente, la comunicación entre ambas instituciones permitió organizar el encuentro con la ambulancia y asegurar la continuidad de la atención durante el traslado.

La participación de los tres efectivos policiales y del equipo del SIES resultó fundamental para desarrollar las distintas etapas del operativo, desde la recepción de la emergencia hasta el arribo al centro asistencial.