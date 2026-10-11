Ocho empresas presentaron ofertas para construir el Gasoducto de la Ruta 93-33

La Provincia abrió los sobres de la licitación para una obra incluida en la segunda etapa del Plan Provincial Gasoductos para el Desarrollo. El presupuesto oficial para la obra que financia el Gobierno de Santa Fe supera los $ 7.187 millones. El proyecto contempla, en términos generales, la construcción de unos 610 kilómetros de gasoductos troncales para incorporar al servicio de gas natural por red a 35 nuevas localidades de 10 departamentos de la provincia.

El Gobierno de Santa Fe avanzó con una nueva obra estratégica de infraestructura energética. Esta semana, en la localidad de Los Quirquinchos, se realizó la apertura de ofertas para la construcción del Gasoducto de la Ruta 93-33, una intervención incluida en la segunda etapa del Plan Provincial Gasoductos para el Desarrollo. La obra alcanzará a Chañar Ladeado, Berabevú, Gödeken, Los Quirquinchos y Cañada de Ucle, en los departamentos Caseros y General López.

La licitación, impulsada a través de Santa Fe Gas y Energías Renovables (Enerfe), cuenta con un presupuesto oficial de $ 7.187.666.721. Durante el acto se recibieron propuestas de ocho empresas, que ahora serán sometidas a la correspondiente evaluación técnica y económica.

El Plan Provincial Gasoductos para el Desarrollo contempla, en términos generales, la construcción de unos 610 kilómetros de gasoductos troncales para incorporar al servicio de gas natural por red a 35 nuevas localidades de 10 departamentos de la provincia. La iniciativa alcanzará a más de 120.000 habitantes y a unas 250 industrias regionales.

Además de ampliar el acceso a este servicio, el plan proyecta una infraestructura preparada para acompañar los desafíos de la transición energética, con posibilidades de incorporar a futuro generación eléctrica descentralizada e inyección de biometano.

La apertura de sobres de la Licitación Nº 07/26, denominada “Construcción Gasoducto Ruta 93-33”, se llevó a cabo en la Escuela Secundaria ESO Nº 710 de Los Quirquinchos. Participaron el asesor general de Gobernación, Jorge Álvarez; el presidente de Enerfé, Rodolfo Giacosa; el vicepresidente de la empresa, Diego Colono; representantes de las áreas administrativas y legales, y representantes de las firmas oferentes. La escribana de Gobierno, María Rojo, intervino para dar fe pública del acto.

Ocho ofertas para una obra estratégica

La convocatoria recibió ocho ofertas: cuatro presentadas por uniones transitorias (UT) y cuatro por empresas individuales. Las cotizaciones, con IVA incluido, oscilaron entre $ 6.603 millones y $ 8.921 millones: cuatro de las propuestas se ubicaron por debajo del presupuesto oficial.

Todas las empresas acompañaron sus presentaciones con la garantía de oferta exigida en el pliego licitatorio. Saiko S.A. – Proemo Ingeniería S.R.L. – UT cotizó $8.921.363.229,16; Coemyc S.A., $7.351.334.864,77; Tecsa S.A. – Aclade S.R.L. – UT, $6.603.796.391,00; CocyAR S.A. – Del Litoral S.A. – UT, $7.560.078.312,69; Sanimat S.A. – Fega S.A. – UT, $ 7.130.750.244,68; Coninsa S.A., $ 7.257.202.744,62; Inarteco S.A., $ 7.156.827.762,57; e Iceo S.A., $7.362.002.773,84.

Proceso de evaluación

Tras la apertura de sobres, los oferentes cuyas propuestas sean admitidas podrán tomar vista de las actuaciones y formular observaciones dentro de los tres días hábiles administrativos previstos por el procedimiento.

Una vez finalizada esa instancia, la Comisión de Evaluación analizará las condiciones técnicas y económicas de las ofertas para avanzar con la definición de la adjudicación.

De esta manera, la construcción del Gasoducto Troncal de la Ruta 93-33 avanza hacia una nueva etapa dentro de un plan que concibe a la infraestructura energética como una herramienta central para acompañar el crecimiento productivo y territorial de Santa Fe.