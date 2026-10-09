San Francisco: La provincia licita un Centro de Salud por 258 millones de pesos

El presidente comunal Ignacio Freytes anunció el proyecto, que contempla consultorios, enfermería, farmacia y espacios accesibles. El pliego oficial establece un plazo de construcción de 90 días y prevé futuras ampliaciones.

La localidad de San Francisco de Santa Fe avanza con el proyecto de construcción de un nuevo centro de salud, una obra que cuenta con un presupuesto oficial de 257.963.270,66 pesos y cuyo proceso licitatorio ya fue convocado. El anuncio fue realizado por el presidente comunal Ignacio Freytes, quien difundió imágenes del futuro edificio y destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y del Ministerio de Salud.

La iniciativa contempla una posta sanitaria de baja complejidad que se levantará en la intersección de San Martín y Calle 6, junto a la iglesia San Francisco de Asís de la localidad. Según el pliego elaborado por la Dirección General de Recursos Físicos y Construcciones Hospitalarias, el establecimiento estará diseñado para brindar atención ambulatoria y contará con diferentes espacios destinados a las prestaciones sanitarias, la administración y el almacenamiento de insumos.

Dos consultorios, enfermería y farmacia

El programa médico-arquitectónico establece que el nuevo centro dispondrá de dos consultorios clínicos independientes, destinados a la atención de pacientes. A ellos se sumará un sector de enfermería que incluirá una camilla de observación y áreas diferenciadas para el manejo de materiales limpios y sucios, una organización que responde a las condiciones de higiene y seguridad requeridas para este tipo de establecimientos.

La distribución también contempla una oficina de admisión, donde se desarrollarán las tareas administrativas vinculadas con la recepción de pacientes, y un sector específico de farmacia, acompañado por un depósito para medicamentos. Además, se incorporará un espacio de almacenamiento de elementos de limpieza, separado de las áreas destinadas a la atención sanitaria.

El establecimiento tendrá una sala de espera conectada con el ingreso principal y un sanitario público adaptado para personas con movilidad reducida. La documentación técnica incluye artefactos especiales, barrales de apoyo y accesorios que facilitan su utilización, mientras que en el exterior se construirán rampas y veredas de acceso. De esta manera, el proyecto contempla condiciones de accesibilidad tanto para ingresar al edificio como para circular por sus instalaciones.

La organización de estos ambientes responde a un modelo de atención de baja complejidad, con sectores diferenciados para consultas, enfermería, administración y farmacia. No obstante, el pliego describe principalmente la infraestructura física: todavía no se detallaron los profesionales que integrarán el plantel, los horarios de funcionamiento ni la totalidad de las prestaciones que estarán disponibles cuando el centro entre en servicio.

Un edificio preparado para futuras ampliaciones

Una característica del proyecto es su diseño modular y adaptable, pensado para permitir modificaciones o ampliaciones sin alterar sustancialmente su funcionamiento. Esta previsión aparece expresamente en la memoria descriptiva y constituye una diferencia importante respecto de una construcción concebida únicamente para cubrir las necesidades actuales.

Entre las posibilidades contempladas se encuentra la incorporación futura de un estacionamiento para ambulancias con acceso independiente, conectado con un área de servicios para el personal. Ese sector podría incluir instalaciones de apoyo y un espacio técnico para la gestión segura de residuos patogénicos, de acuerdo con el esquema arquitectónico previsto.

Sin embargo, la documentación diferencia esa posibilidad de crecimiento de los espacios que integran el programa principal de la posta sanitaria. Por lo tanto, la existencia de una reserva para ambulancias no significa que se haya confirmado su construcción inmediata ni la asignación de una unidad de emergencias al establecimiento.

La arquitectura respetará el entorno de la iglesia

El proyecto también presta especial atención a su ubicación dentro de San Francisco. La memoria descriptiva establece que el edificio estará retirado de la línea municipal para mantener una alineación con la iglesia lindante y evitar que la nueva construcción obstaculice la visual de su fachada, reconocida en el documento por su valor patrimonial.

La propuesta arquitectónica incorpora amplios ventanales en la sala de espera, orientados hacia la plaza, para favorecer el ingreso de luz natural y establecer una relación visual con el espacio público. Los consultorios y demás dependencias también tendrán aberturas que permitan ventilación e iluminación natural, mientras que los exteriores incluirán vegetación, canteros y mobiliario urbano.

En cuanto a los materiales, se utilizará un sistema constructivo tradicional de mampostería de ladrillos huecos portantes, con una cubierta que combinará estructuras livianas y sectores de hormigón armado. Las especificaciones incluyen pisos, revestimientos, carpinterías de aluminio y terminaciones seleccionadas para facilitar el mantenimiento de un edificio de uso sanitario.

Instalaciones y equipamiento previstos

Más allá de los espacios de atención, el pliego desarrolla las instalaciones necesarias para el funcionamiento del inmueble. Entre ellas figura un sistema de abastecimiento de agua con perforación, bomba sumergible y tanque de reserva de 500 litros, además de redes internas para agua fría y caliente y un biodigestor destinado al tratamiento de efluentes.

El centro contará con climatización mediante un equipo de frío y calor conectado a conductos que distribuirán el aire entre los consultorios, enfermería, admisión, farmacia y sala de espera. También se ejecutarán las instalaciones eléctricas, iluminación interior y exterior, tableros de protección y conexiones requeridas para el funcionamiento de los distintos sectores.

Otro aspecto contemplado es la infraestructura de conectividad, con siete puntos de red distribuidos entre consultorios, enfermería, admisión y farmacia. El proyecto incluye, además, la provisión de mobiliario fijo, mesadas y estanterías para determinados ambientes, con soluciones de montaje que permitan facilitar las tareas de higiene.

Una inversión con un plazo de ejecución de 90 días

La contratación se realizará mediante la Licitación Pública Nº 06/2026, cuya apertura de ofertas está prevista para el viernes 30 de octubre de 2026. El presupuesto oficial asciende a casi 258 millones de pesos y el pliego establece un plazo de ejecución de 90 días corridos, una vez cumplidas las condiciones administrativas y contractuales necesarias para comenzar los trabajos.

La modalidad de contratación será por ajuste alzado, sin redeterminación de precios, mientras que la empresa adjudicataria deberá garantizar la obra durante 360 días corridos a partir de su recepción provisoria. Durante ese período tendrá responsabilidades sobre los defectos o inconvenientes constructivos que pudieran detectarse en las instalaciones ejecutadas.

Aunque el proyecto ya dispone de documentación técnica, presupuesto y convocatoria a empresas, todavía no se confirmó una fecha de inicio ni de inauguración. Esas instancias dependerán de la presentación y evaluación de las ofertas, la adjudicación y la posterior formalización del contrato.

La nueva posta sanitaria se suma a otras intervenciones de infraestructura pública impulsadas en San Francisco, entre ellas el reciente comienzo del asfaltado del acceso por la Ruta Provincial 7S. Mientras esa obra apunta a mejorar la conectividad de la localidad, el nuevo establecimiento representa una inversión destinada a ampliar y mejorar las condiciones edilicias para la atención de la salud de sus habitantes.