Murphy podrá sumar casi 200 conexiones de gas tras 14 años

Un convenio firmado con Litoral Gas permitirá avanzar con la habilitación de nuevas conexiones domiciliarias. Desde 2012 no se incorporaban usuarios al servicio, pese a que numerosas viviendas ya contaban con acceso a la red.

La localidad de Murphy está en condiciones de superar una restricción que durante 14 años impidió incorporar nuevos usuarios al servicio de gas natural. Un acuerdo firmado este viernes en Rosario entre autoridades provinciales, representantes locales y la empresa Litoral Gas permitirá avanzar con las conexiones domiciliarias de casi 200 familias que, hasta ahora, no podían acceder al suministro.

La última conexión de gas natural en Murphy se había realizado en 2012. Desde entonces, el crecimiento de la demanda residencial e industrial había llevado al sistema a superar su capacidad autorizada, lo que impedía habilitar nuevos servicios, incluso en sectores donde la infraestructura de distribución ya estaba instalada.

El convenio contempla una ampliación de los cupos disponibles y el compromiso del Gobierno de Santa Fe de ejecutar una obra de refuerzo para garantizar el abastecimiento futuro. La iniciativa también involucra a la Comuna de Murphy y a la Cooperativa Eléctrica local, que participaron de las gestiones para destrabar la situación.

Por qué Murphy llevaba 14 años sin nuevas conexiones

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, explicó que el inconveniente no estaba relacionado exclusivamente con la falta de infraestructura, sino con las limitaciones de capacidad del sistema de distribución.

«El gas es un problema grande que tuvo Murphy durante mucho tiempo, hace 14 años que no tenía ni una sola vivienda más con gas natural, teniendo la red ya instalada y todo construido», señaló el funcionario.

Enrico precisó que se había superado el cupo máximo de usuarios e industrias incorporados a la red, motivo por el cual Litoral Gas no autorizaba nuevas conexiones. Para modificar esa situación fue necesario cumplir una serie de requisitos técnicos y administrativos que permitieran ampliar la capacidad de suministro.

«Con nuestros equipos provinciales, y junto a la Comuna y la Cooperativa, fuimos haciendo un camino de gestiones que nos llevó mucho tiempo», sostuvo el ministro, quien destacó que el entendimiento alcanzado con la empresa distribuidora resultó determinante.

Las primeras conexiones podrían comenzar en dos meses

De acuerdo con las previsiones comunicadas tras la firma del convenio, las primeras habilitaciones podrían concretarse dentro de aproximadamente 60 días. El presidente comunal, Ezequiel Rodríguez, indicó que las gestiones para alcanzar este acuerdo comenzaron hace tres años.

El esquema acordado también establece que la Cooperativa Eléctrica deberá implementar un sistema de telemedición para controlar los consumos y evitar que se supere la capacidad disponible. Por su parte, la Provincia tendrá que desarrollar una obra de refuerzo del abastecimiento en un plazo de dos años, con el objetivo de sostener el funcionamiento del servicio.

De esta manera, la incorporación de nuevos usuarios podrá avanzar mientras se desarrolla una solución de infraestructura destinada a acompañar la demanda futura de la localidad.

Un acuerdo entre Provincia, Comuna y Litoral Gas

La firma se realizó este viernes 9 de octubre en la sede de Litoral Gas, en Rosario. Participaron el ministro Lisandro Enrico; el presidente comunal de Murphy, Ezequiel Rodríguez; el presidente de ENERFE, Rodolfo Giacosa; representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo, de la Cooperativa Eléctrica local y de la empresa distribuidora.

El entendimiento permitirá aprovechar parte de la infraestructura que ya se encontraba ejecutada, pero cuya utilización estaba condicionada por las restricciones existentes.

Para las familias alcanzadas, el acuerdo representa la posibilidad de acceder por primera vez al gas natural domiciliario después de años de espera. No obstante, la firma del convenio no implica que todas las conexiones queden habilitadas inmediatamente, sino que establece las condiciones para iniciar su incorporación progresiva durante los próximos meses.